Evenepoel gana la 15ª etapa del Tour y Pogacar mantiene amplia ventaja tras caída de Vingegaard

El belga Remco Evenepoel celebra en el podio tras ganar la 15ma etapa del Tour de Francia en Plateau de Solaison el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Vingegaard se cayó a unos 20 kilómetros (unos 12 millas) de la meta del recorrido de 184 kilómetros (114 millas), que terminó con una gran subida.

El belga Evenepoel resistió dos ataques de Del Toro en los últimos 800 metros y luego superó a Pogacar en un esprint hasta la meta para ganar una etapa por primera vez en la carrera de este año y la tercera en total en el Tour. Del Toro terminó unos segundos detrás de ellos, en tercer lugar.

El retiro de Vingegaard significa que Evenepoel ascendió al segundo puesto de la general, a cinco minutos del cuatro veces campeón del Tour Pogacar, con el mexicano de 22 años, a 5:58 de Pogacar en el tercer lugar.

Salvo un contratiempo, una quinta corona del Tour parece inevitable para Pogacar, que ha ganado cuatro etapas hasta ahora en la carrera de este año.

Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault han ganado la general del Tour cinco veces.

El recorrido del domingo incluyó una subida de Categoría 1 (la segunda más difícil) al Col de la Croisette y concluyó con una subida HC (la más difícil) al Plateau de Solaison en los Alpes franceses: un esfuerzo de 11 kilómetros con una durísima pendiente de 9 grados.

Fue una etapa especial para la emergente estrella francesa de 19 años Paul Seixas, pues sus abuelos viven a 15 kilómetros de la meta. Seixas atribuye a su abuelo, José Manuel Seixas, el haberlo introducido al ciclismo cuando era niño. Seixas terminó cuarto y es cuarto en la clasificación, a 6:23 de Pogacar.

Un grupo de nueve corredores, entre ellos el campeón olímpico de ciclismo de montaña Tom Pidcock y el estadounidense Quinn Simmons, encaró los empinados 4,7 kilómetros del Col de la Croisette, con Simmons pasando al frente.

Poco después de la caída de Vingegaard, en la que el danés se fue al suelo cerca del bordillo de la carretera tras perder el control de la rueda delantera, los corredores llegaron al ascenso a Solaison.

Pogacar alcanzó a Simmons con poco menos de 5 kilómetros por recorrer, y Del Toro y Evenepoel fueron los únicos capaces de mantenerse con él.

La carrera tiene su segundo día de descanso el lunes y concluye en los Campos Elíseos de París el 26 de julio.

La 16.ª etapa del martes es una contrarreloj individual y ofrece a Evenepoel, vigente campeón olímpico y mundial de contrarreloj, una buena oportunidad para ganar la etapa.

Ganó la contrarreloj del Tour el año pasado con una actuación deslumbrante.

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FUENTE: AP