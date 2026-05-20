Evacúan las escuelas tras un sismo de magnitud 5,6 en el este de Turquía

El sismo golpeó el distrito de Battalgazi, en la provincia de Malatya, a las 9 de la mañana, con epicentro a una profundidad de 7 kilómetros (4,3 millas), según la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias.
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ESTAMBUL (AP) — El este de Turquía fue sacudido por un terremoto de magnitud 5,6 el miércoles, informaron los servicios de emergencia.
El sismo golpeó el distrito de Battalgazi, en la provincia de Malatya, a las 9 de la mañana, con epicentro a una profundidad de 7 kilómetros (4,3 millas), según la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias.
No hubo reportes inmediatos de daños, pero imágenes de televisión mostraron escuelas siendo evacuadas y a residentes saliendo apresuradamente al exterior.
Turquía se asienta sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.
Un terremoto de magnitud 7,8 en 2023 causó la muerte de más de 53.000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y del sureste. Otras 6.000 personas murieron en las zonas del norte de la vecina Siria.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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