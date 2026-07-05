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Eury Pérez lanza 7 innings perfectos y Marlins resisten para vencer 9-8 a Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El dominicano Eury Pérez lanzó siete entradas perfectas antes de ser reemplazado por el mánager de Miami, Clayton McCullough, y los Marlins estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de ocho carreras el domingo en una victoria 9-8 sobre los Atléticos.

El lanzador de los Marlins de Miami, Eury Pérez, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
El lanzador de los Marlins de Miami, Eury Pérez, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

El dominicano Heriberto Hernández conectó dos jonrones para los sorprendentes Marlins (49-42), que han ganado nueve de 12 en total tras completar una barrida de tres juegos. El panameño Leo Jiménez y el campocorto dominicano All-Star Otto Lopez también se volaron la cerca.

Lopez, quien lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .346, impulsó tres carreras y anotó dos veces. Él y Hernández pegaron jonrones consecutivos en la sexta, y cada uno terminó con tres de los 16 hits de Miami.

Lopez suma 39 juegos de múltiples hits.

Pérez (5-6) ponchó a ocho, su cifra más alta de la temporada, y retiró a los 21 bateadores que enfrentó. Fue la cuarta vez este año que no otorgó ninguna base por bolas.

Gage Jump (3-3) permitió seis carreras, la mayor cantidad de su carrera, en tres entradas para los Athletics, que han perdido siete de ocho.

Hernández conectó jonrones solitarios en la primera y la sexta. Jiménez añadió un batazo de dos carreras en la tercera —su primer jonrón desde el 12 de junio de 2025.

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