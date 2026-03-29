Europa busca aumentar las deportaciones mientras algunos alertan sobre tácticas al estilo de Trump

La UE sigue endureciendo las políticas migratorias después de que partidos de derecha llegaran al poder en algunos países en 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la coalición de centroderecha del Partido Popular Europeo, ha manifestado que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015 provocada por la guerra civil en Siria, cuando cerca de 1 millón de personas llegaron para solicitar asilo.

“Hemos aprendido las lecciones del pasado. Y hoy estamos mejor preparados”, ha dicho Von der Leyen. Las nuevas políticas, conocidas como el Pacto sobre Migración y Asilo, entran en vigor el 12 de junio.

Partidos de extrema derecha en Europa han elogiado las políticas de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han pedido que la UE adopte una estrategia similar. Grupos de derechos humanos advierten que las autoridades ya están rechazando ilegalmente a migrantes en las fronteras de la UE y vaciando de contenido sus protecciones legales.

La UE ya gasta millones de dólares para disuadir a los migrantes antes de que lleguen a sus costas, y ha respaldado el regreso a casa de decenas de miles de africanos, de forma voluntaria o por la fuerza.

Lo que se plantea ahora es una ampliación de lo que Italia ha creado bajo la primera ministra Giorgia Meloni y su postura de “mano dura con la migración”. Italia opera dos centros de detención de migrantes para solicitantes de asilo rechazados en Albania. Uno alberga actualmente al menos a 90 migrantes, afirmó la legisladora Rachele Scarpa, quien contó que encontró a personas confundidas y asustadas durante una visita reciente.

Además, el gabinete de Meloni ha aprobado un paquete antiinmigración que permitiría a la Marina detener embarcaciones en aguas internacionales hasta por seis meses si se consideran una amenaza para el orden público; devolver a los migrantes interceptados a sus países de origen o a terceros países, y acelerar la deportación de extranjeros condenados por delitos.

Un “grupo informal” de países de la UE, entre ellos Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, está impulsando acuerdos sobre centros de deportación, señaló Bernd Parusel, investigador del Instituto Sueco de Estudios de Política Europea.

La eurodiputada neerlandesa Tineke Strik indicó que Kenia es uno de los países con los que están conversando. De forma deliberada o no, el plan se parece a los acuerdos de Trump con naciones como El Salvador para acoger a migrantes deportados, sostuvo.

Otros países están explorando ideas similares. El ministro sueco de Migración ha dicho que la coalición conservadora que gobierna su país aprueba la creación de centros fuera de Europa, especialmente para solicitantes de asilo afganos y sirios.

Algunos en Europa elogian tácticas al estilo Trump

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia estallaron protestas por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el equipo de seguridad de la delegación estadounidense. Pero otros en Europa han elogiado las acciones de ICE y han pedido crear unidades policiales centradas en las deportaciones.

El servicio fronterizo de la UE, Frontex, comenzó a enviar agentes para acompañar redadas junto con la policía de Bélgica en 2024, con el fin de detener y deportar a migrantes. No está claro si lo está haciendo en otros países.

La Comisión Europea ha rechazado solicitudes de adoptar una postura sobre las políticas federales de inmigración de Estados Unidos.

En Reino Unido, que abandonó la UE hace varios años, el gobierno del Partido Laborista, de centroizquierda, ha convertido la reducción de la inmigración no autorizada en una prioridad clave.

El Ministerio del Interior dijo en febrero que casi 60.000 personas habían sido deportadas desde que el gobierno fue elegido en julio de 2024. Indicó que en 2025 se realizaron 9.000 detenciones de personas que trabajaban sin permiso, un aumento de más de la mitad respecto al año anterior.

Aumentan los rechazos, las redadas y la vigilancia

Bajo el principio de no devolución (non-refoulement) en el derecho de la UE y el derecho internacional, una persona no puede ser devuelta a un país donde enfrentaría persecución.

Pero las tácticas europeas de control migratorio incluyen los llamados “rechazos”, en los que se obliga a retroceder a quienes intentan cruzar hacia la UE, devolviéndolos al otro lado de una frontera sin acceso a procedimientos de asilo.

Las autoridades en Europa realizan un promedio de 221 rechazos al día, según un informe de febrero de un grupo de organizaciones humanitarias. En 2025 se registraron más de 80.000 rechazos, indicó el informe, principalmente en Italia, Polonia, Bulgaria y Letonia.

Según el reporte, “hombres, mujeres y niños —incluidas personas en estado médico crítico— son sometidos de manera rutinaria a golpizas, ataques de perros policiales, desnudez forzada, cruces forzados de ríos y robo de pertenencias personales”.

Los agentes europeos están maltratando a los migrantes igual que en Estados Unidos, afirmó Flor Didden, experta en política migratoria del grupo belga de derechos humanos 11.11.11. Algunos, como en Grecia, incluso usan máscaras.

“Las imágenes son impactantes y la indignación está justificada”, dijo Didden sobre Estados Unidos. Y añadió: “Pero ¿dónde está esa misma claridad moral cuando las autoridades fronterizas europeas maltratan, roban y dejan morir a la gente?”.

Europa aún tiene más protecciones para los migrantes

Los grupos también han registrado una expansión de tecnologías de vigilancia como drones, cámaras térmicas y satélites para monitorear a las personas en movimiento.

Otros grupos de derechos humanos advierten sobre un debilitamiento de las protecciones legales.

Las nuevas normas migratorias de la UE permiten más redadas policiales en viviendas privadas y espacios públicos, así como un mayor uso de vigilancia y discriminación racial, según una carta enviada en febrero a instituciones de la UE por 88 organizaciones sin fines de lucro, incluida la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas.

“No podemos indignarnos por el ICE en Estados Unidos y al mismo tiempo respaldar estas prácticas en Europa”, afirmó la directora de la plataforma, Michele LeVoy.

Olivia Sundberg Diez, defensora de la migración en la UE para Amnistía Internacional, señaló que Europa mantiene más protecciones para los migrantes vulnerables que Estados Unidos, pero comparte gran parte del impulso político hacia políticas más duras.

“Hay un nivel de independencia de las instituciones y los tribunales, y de cumplimiento de los derechos humanos en Europa que no se puede ignorar", señaló. "Pero el impulso político fundamental es el mismo, y me preocupa que las consecuencias humanas sean las mismas”.

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Zampano informó desde Roma. Los periodistas de The Associated Press Elena Becatoros en Atenas, Jill Lawless en Londres, Paolo Santalucia en Roma, Claudia Ciobanu en Varsovia y Kirsten Grieshaber en Berlín contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP