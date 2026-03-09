Estudio previo a la guerra: Intervención militar no logrará cambios en Irán

Manifestantes portan retratos del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei en una marcha en Teherán, el 9 de marzo del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

La evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia en febrero concluyó que ni ataques aéreos limitados ni una campaña militar más amplia y prolongada darían como resultado que un nuevo gobierno tomara el poder en Irán, incluso si la actual dirigencia era asesinada, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para describir el informe clasificado.

La conclusión socava la afirmación del gobierno de que puede completar sus objetivos en Irán con relativa rapidez, quizá en cuestión de semanas. El gobierno ha sostenido que no busca un cambio de régimen en Irán, aun cuando los ataques han eliminado a muchas figuras de la dirigencia iraní y el presidente Donald Trump ha dicho que desea decidir quién gobernará al país.

La evaluación de inteligencia concluyó que no había ninguna coalición opositora poderosa o unificada preparada para tomar el poder en Irán si la dirigencia era asesinada, según las fuentes. Determinó que el estamento iraní intentaría preservar la continuidad del poder si el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, era asesinado, indicaron las fuentes.

En consonancia con los hallazgos de la evaluación, los principales clérigos de Irán eligieron el domingo a un nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, para suceder a su padre, quien murió en la salva inicial de la guerra. Se cree que el hijo sostiene posturas incluso más intransigentes que las de su padre, y su selección es una fuerte señal de resistencia por parte de la dirigencia iraní y un indicio de que el gobierno no se hará a un lado rápidamente.

Los detalles de la evaluación fueron reportados antes por The Washington Post y The New York Times.

Trump y otros altos líderes del gobierno han ofrecido distintas justificaciones para los ataques que comenzaron el 28 de febrero, al afirmar que eran necesarios para retrasar el programa de armas nucleares de Irán o para anticiparse a un ataque iraní con misiles balísticos. Aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que la guerra no tiene como objetivo un cambio de régimen, Trump ha señalado que eso sería deseable.

Un mensaje en busca de comentarios de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no recibió respuesta el lunes. La directora Tulsi Gabbard despidió el año pasado a la presidenta interina del consejo tras la publicación de un memorando desclasificado que contradecía declaraciones que el gobierno ha utilizado para justificar la deportación de inmigrantes venezolanos.

Trump, desde su primer mandato, se ha mostrado profundamente escéptico respecto de la comunidad de inteligencia y con frecuencia ha desestimado sus conclusiones por considerarlas motivadas políticamente o parte de un esfuerzo del “estado profundo” para socavar su presidencia.

Richard Goldberg, director para contrarrestar las armas de destrucción masiva iraníes en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, señaló que también existe cierto escepticismo hacia la comunidad de inteligencia debido a algunos de sus grandes errores en años recientes.

Las agencias en general no previeron el rápido colapso del gobierno afgano en 2021 y la mayoría de las evaluaciones sugerían una toma del poder del Talibán mucho más lenta. Y en los prolegómenos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Defensa y la CIA estimaron erróneamente que Kiev caería rápidamente ante un ejército ruso más grande y mejor equipado.

Goldberg, quien ahora es asesor principal en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington, dijo que la evaluación es “casi como un artículo de opinión de la comunidad de inteligencia”.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Aamer Madhani en Doral, Florida y David Klepper en Washington.

FUENTE: AP