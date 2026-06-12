Estudiantes protestan en Indonesia contra políticas del gobierno en medio de presión económica

Estudiantes intentan derribar una barricada policial durante una protesta contra el aumento del precio del combustible, el gasto público ineficiente y la injerencia militar en asuntos civiles en Yakarta, Indonesia, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara) AP

La protesta se realizó luego que los precios de algunos combustibles subieran un 32% esta semana, por primera vez desde que Estados Unidos lanzó su guerra contra Irán hace más de tres meses.

Unos 1.500 manifestantes intentaron marchar hacia la rotonda de tráfico del Hotel Indonesia, un punto de referencia clave de Yakarta, tras las oraciones del viernes. La policía antidisturbios impidió que muchos llegaran al lugar, que desde hace tiempo está vedado para protestas debido a su ubicación en el corazón del principal distrito empresarial y comercial de la ciudad.

Más de 6.000 policías y soldados fueron desplegados para asegurar sitios clave, incluido el Palacio Presidencial, y dirigieron a los manifestantes hacia zonas cercanas al edificio del Parlamento y al parque del Monumento Nacional. Pero muchos manifestantes se resistieron, al afirmar que querían realizar su protesta en el distrito empresarial por su preocupación por las condiciones económicas.

“La gente no se quedará callada; alzará la voz cuando no pueda comer, no pueda trabajar, no pueda tener una vida digna", sostuvo Jordan, un estudiante manifestante que se identifica con un solo nombre. "Esa es la simple razón por la que hoy salimos a las calles”.

Algunos manifestantes patearon con fuerza una fila de grandes escudos policiales metálicos negros en un intento de romper una sólida barricada de agentes antidisturbios, y otros coreaban: “¡Revolución!”.

En medio de las señales de presión económica, la moneda rupia de Indonesia también ha estado bajo presión recientemente y a principios de este mes alcanzó un mínimo histórico de 18.000 rupias por dólar estadounidense.

Los manifestantes exigieron recortes a lo que calificaron como gasto estatal derrochador, precios más bajos del combustible y de los bienes básicos, y la suspensión de importantes programas gubernamentales como un programa de comidas gratuitas y un plan para revitalizar las zonas rurales.

El programa alimentario, que sólo para este añocuesta alrededor de 268 billones de rupias (15.0 00 millones de dólares), busca aliviar la pobreza y la desnutrición. Prabowo destituyó recientemente al jefe del programa en medio de una investigación masiva por corrupción.

También pidieron poner fin a lo que describieron como el creciente papel de los militares en los asuntos civiles, algo que consideran una amenaza para la joven democracia.

“El gobierno niega la situación actual. Instamos a Prabowo a tener el valor de reconocer su error y dejar de negarlo”, afirmó Yatalathof Ma’shum Imawan, quien preside la organización estudiantil que convocó la protesta.

La marcha del viernes es una de las mayores movilizaciones estudiantiles desde que estallaron protestas en todo el país el agosto pasado, cuando miles salieron a las calles y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos 13 muertos.

Los ruidosos manifestantes se dispersaron pacíficamente al caer la noche.

También se realizaron protestas similares en otras ciudades, incluida Bandung, en Java Occidental, y en Pontianak, una ciudad en la isla de Borneo.

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Los periodistas de The Associated Press Edna Tarigan y Dita Alangkara, en Yakarta, Indonesia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP