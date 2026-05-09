Esto hay que saber sobre la reciente ola de cambios en los distritos del Congreso de EEUU

Una persona sale del Capitolio estatal tras una sesión especial de la Asamblea Legislativa del estado para redistribuir los mapas parlamentarios de votación, el jueves 7 de mayo de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

La principal actividad de esta semana se produjo en estados del sur, con un importante fallo de un tribunal estatal en Virginia y las continuas repercusiones de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida el mes pasado.

La Corte Suprema de Virginia anuló el viernes, con 4 votos a favor y 3 en contra, un plan demócrata de redistribución de distritos parlamentarios que los votantes habían aprobado en abril.

El nuevo mapa pretendía dar a los demócratas una ventaja en 10 de los 11 escaños del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un aumento respecto de los seis que actualmente ocupan. Las nuevas líneas se trazaron como parte de una operación de ambos partidos para redistribuir distritos en su beneficio a tiempo para las elecciones intermedias de 2026.

La mayoría del tribunal mencionó razones de procedimiento para rechazar la enmienda a la Constitución estatal que allanó el camino para los nuevos mapas. Para someter una enmienda constitucional a votación, los legisladores deben aprobar la medida dos veces: una antes y otra después de una elección legislativa. El tribunal determinó que no cumplieron con ello porque la aprobación inicial se produjo en octubre, después de que ya había comenzado la votación anticipada para las elecciones generales.

El resultado es que los mapas anteriores del estado seguirán vigentes para las elecciones de este año.

Las repercusiones del fallo de la Corte Suprema producen una rápida redistribución

Varios estados del sur controlados por el Partido Republicano impulsaron esta semana el rediseño de sus mapas parlamentarios tras una decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos tomó el 29 de abril en la que anuló un distrito parlamentario de Luisiana trazado para tener una mayoría de electores negros.

El fallo fue visto como un golpe a una disposición de la Ley de Derecho al Voto que exige que los mapas políticos incluyan distritos donde los candidatos preferidos por las poblaciones minoritarias puedan ganar elecciones.

Luisiana suspendió rápidamente las primarias previstas para el 16 de mayo con el fin de que los legisladores pudieran crear nuevos distritos. Activistas por el derecho al voto abarrotaron el capitolio estatal para oponerse a las propuestas de nuevos mapas que podrían eliminar al menos uno de los dos distritos actuales con mayoría negra.

Los republicanos de Alabama promulgaron el viernes una ley que ignoraría los resultados de sus primarias parlamentarias del 19 de mayo y, en su lugar, se celebraría una nueva elección, si un tribunal federal acepta levantar una orden que exige al estado contar con un segundo distrito parlamentario donde una mayoría total o parcial de los residentes sean negros. Los republicanos actualmente controlan cuatro de los seis escaños del estado en la Cámara y quieren usar un mapa que podría permitirles ganar un escaño adicional.

La Asamblea Legislativa de Carolina del Sur, dominada por el Partido Republicano, se reunió el viernes para debatir una propuesta de crear un nuevo mapa que le dé al partido la posibilidad de ganar los siete escaños del estado en la Cámara. Pero algunos temían que dividir el único distrito controlado por los demócratas pudiera volver vulnerables a otros distritos ante victorias electorales de ese partido.

Tennessee promulgó el jueves una ley que crea un nuevo mapa de la Cámara de Representantes que fragmenta un distrito con mayoría negra en Memphis, el único que ahora está en manos de un demócrata. Eso daría a los republicanos una fuerte posibilidad de ganar los nueve escaños del estado.

El equilibrio de poder podría inclinarse más hacia los republicanos

Normalmente, los distritos de la Cámara se rediseñan solo después de que se contabilizan los resultados del Censo de Estados Unidos, que se realiza una vez por década.

Esta vez es diferente.

El presidente Donald Trump instó a las autoridades de Texas a trazar nuevos distritos para mejorar sus posibilidades de mantener el Congreso bajo control republicano después de las elecciones intermedias de 2026. Los funcionarios de Texas cumplieron con un plan diseñado para aportarles hasta cinco escaños nuevos.

California, dominada por los demócratas, respondió con un mapa destinado a aportarles cinco escaños nuevos. Otros estados han seguido el ejemplo. Y tras el fallo de la Corte Suprema, el ritmo se ha acelerado, aunque ha sido principalmente en estados donde los republicanos ya tienen casi todos los escaños y, por lo tanto, no hay mucho margen para ganar más.

Sin contar los posibles cambios de mapas aún pendientes en Alabama, Luisiana y Carolina del Sur, la redistribución de distritos a mitad de década ha creado 14 escaños adicionales en la Cámara que los republicanos creen que podrían ganar y seis que podrían dar a los demócratas una ventaja. En conjunto, eso significaría una posible ventaja de ocho escaños para el Partido Republicano de cara a una elección de mitad de mandato, cuando el partido del presidente normalmente pierde escaños.

Pero, a medida que se desarrollan los cambios y las impugnaciones judiciales —junto con lo que decidan los votantes—, los resultados no son seguros.

Actualmente, los republicanos tienen 217 escaños en la Cámara frente a 212 de los demócratas. Hay un miembro independiente. Cinco escaños están vacantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP