Esto es lo que hay que saber sobre el ataque a un vuelo de FlyDubai con destino a Israel

Pasajeros abordan un avión de FlyDubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

El piloto herido logró abrir la puerta de la cabina, y un pasajero y un miembro de la tripulación entraron corriendo para someter al atacante, un ciudadano omaní. Otros miembros de la tripulación tomaron el control del avión, que aterrizó de forma segura en Arabia Saudí el miércoles.

Aún no se sabe qué motivó el ataque, ocurrido apenas unos días antes del aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó un conflicto en todo Oriente Medio. El incidente ha reavivado la ansiedad sobre la seguridad aérea y ha centrado la atención en los riesgos asociados con las tripulaciones de vuelo.

Esto es lo que sabemos —y lo que no sabemos— sobre lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de FlyDubai:

La llamada de auxilio se produjo a las 8:44 de la mañana, hora local, unas dos horas y media después de que el vuelo saliera de Dubái, un futurista centro de negocios internacionales y turismo, rumbo a la ciudad israelí de Tel Aviv.

Posteriormente, las autoridades informaron que el copiloto apuñaló al piloto e intentó estrellar el avión.

El avión perdió altitud con rapidez: cayó aproximadamente de 10.000 metros a 5.100 metros (de 33.000 pies a 17.000 pies) en el lapso de alrededor de un minuto. Luego dio vueltas cerca de la frontera con Jordania antes de aterrizar en Tabuk, Arabia Saudí, cerca de una hora después.

Una persona que escuchó las comunicaciones del vuelo con el control de tráfico aéreo indicó que, al principio, Arabia Saudí y Jordania desviaron el avión antes de que finalmente aterrizara en Tabuk, mientras se oían gritos de los pasajeros de fondo. La persona que escuchó las comunicaciones declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.

Expertos en aviación dijeron que les sorprendió que el avión no se estrellara tras un descenso tan extremo que arrancó la mayor parte del timón de la cola.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk, las autoridades saudíes arrestaron al copiloto. Sus motivaciones siguen siendo desconocidas.

Un avión que transportaba a pasajeros de ese vuelo aterrizó el miércoles por la noche en Israel.

Elogian al piloto como héroe por abrir la cabina

El piloto herido, el capitán Smit Machchhar, de la ciudad india de Mumbai, ha sido elogiado por abrir la puerta de la cabina para que otros pudieran someter al atacante y tomar el control del Boeing 737, sacándolo de un picado peligroso. Otros miembros de la tripulación pudieron llevar el avión a un aterrizaje seguro.

La puerta de la cabina en todos los aviones permanece cerrada con llave durante el vuelo por razones de seguridad, una medida que se convirtió en estándar en la industria tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, en los que varios secuestradores irrumpieron en las cabinas de cuatro vuelos nacionales en Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en X que la apertura de la puerta de la cabina por parte del piloto había “permitido que pasajeros y tripulación redujeran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo”.

El jueves, el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que Machchhar había sido un héroe.

“Ante el más grave de los peligros y pese a estar gravemente herido, mostró un inmenso valor y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás”, escribió Modi en X.

Machchhar fue trasladado a un hospital y se encontraba en condición estable, según la embajada de India en Arabia Saudí.

Está en marcha una investigación internacional

Una pregunta es cómo alguien a bordo del avión —especialmente un piloto— pudo subir un cuchillo.

En una entrevista con Sean Hannity, del canal Fox News, emitida el miércoles por la noche, Netanyahu dijo que el atacante podría haber golpeado al capitán con un hacha. Por lo general, se exige a las aerolíneas llevar hachas de emergencia en la cabina para usarlas en una situación crítica, ya sea para romper una ventana y escapar o para abrir un panel y acceder a un incendio.

Los pilotos, al igual que los pasajeros, deben pasar por detectores de metales en los aeropuertos. También es habitual que las aerolíneas verifiquen los antecedentes de sus pilotos en cuanto a historial delictivo y laboral, así como su salud física y mental, además de someterlos a controles de inteligencia y seguridad.

Israel cuenta con algunas de las medidas de seguridad aérea más estrictas del mundo. A los pasajeros en vuelos con destino a Israel se les aparta con regularidad para interrogatorios y revisiones de equipaje después de pasar por la seguridad normal del aeropuerto. No se sabe si los pilotos del vuelo de FlyDubai fueron sometidos a controles tan rigurosos.

El gobierno emiratí dijo que un equipo de investigación había iniciado su trabajo y añadió que tiene jurisdicción porque el avión está registrado allí. Señaló que la ley de Emiratos Árabes Unidos se aplica a los delitos cometidos a bordo, incluso fuera de su territorio.

Un funcionario regional informado sobre la investigación indicó que el sospechoso, un ciudadano omaní, estaba detenido. Netanyahu afirmó que el atacante había sido sometido a adoctrinamiento islamista radical, pero no ofreció más detalles. El sospechoso no ha sido identificado públicamente.

Funcionarios israelíes de inteligencia y seguridad viajaron a Arabia Saudí para ayudar a investigar al sospechoso, según un funcionario regional que declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. Israel ha solicitado que el sospechoso sea enviado a Israel para la investigación, aunque no se sabe si esa petición será concedida, dijo el funcionario.

Otro funcionario regional dijo que Estados Unidos y Omán también participaban en el proceso. El funcionario no describió el alcance de la participación israelí.

“Se examinan todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”, manifestó el funcionario, bajo condición de anonimato para hablar sobre la investigación.

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Los periodistas de The Associated Press David Rising en Bangkok, Tailandia, Sheikh Saaliq en Nueva Delhi, Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, y Samy Magdy en El Cairo contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP