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Esteban Andrada se disculpa por puñetazao en el Huesca-Zaragoza de segunda división española

MADRID (AP) — Esteban Andrada, el arquero argentino del Zaragoza de la segunda división de España, se disculpó por propinarle un puñetazo en el rostro a un rival del Huasca.

Andrada, ex de Boca Juniors y del Monterrey de México, afronta una severa sanción por agredir a al zaguero Jorge Pulido tras haber sido expulsado previamente al final de un partido muy caldeado en la lucha por la permanencia.

El argentino recibió una segunda tarjeta amarilla por empujar a un jugador del Huesca en el tiempo de descuento, al final de un partido muy disputado en la lucha por la permanencia.

Más tarde, el portero rival Dani Jiménez fue expulsado por golpear a Andrada durante la trifulca.

El partido estaba en sus minutos finales cuando Andrada empujó a Pulido al suelo al acercarse este al guardameta argentino. Después de que el árbitro le mostrara a Andrada una segunda tarjeta amarilla por el empujón, el arquero corrió detrás de Pulido y le pegó en la cara con un potente puñetazo de derecha.

A continuación, se produjo un altercado entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Andrada estaba en medio de la pelea cuando Jiménez llegó corriendo y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Dani Tasende, del Zaragoza, también fue expulsado.

“La verdad es que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, dijo Andrada.

“Fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y sé que no lo volvería a hacer”, añadió.

Huesca ganó el partido por 1-0. Ambos equipos están hundidos en la parte baja de la clasificación del torneo de segunda división.

Zaragoza emitió un comunicado en el que indicó que analizaría las acciones de Andrada y adoptaría las medidas disciplinarias correspondientes.

“Estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”, dijo el equipo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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