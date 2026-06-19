"Este Ángel va a volar": aficionados de México festejan triunfo en el Mundial

Aficionados mexicanos celebran la victoria de la selección de su país ante Corea del Sur en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte) AP

A más de 500 kilómetros, en la ciudad mexicana de Guadalajara, México superó 1-0 a Corea del Sur para sumar su segundo triunfo en el mismo número de partidos del Mundial del que es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

La victoria, con un gol de Luis Romo y un error del arquero surcoreano Kim Seung-gyu convirtió a México en el primer equipo en asegurar su pasaje a la siguiente fase del Mundial, con el primer puesto de su grupo garantizado.

Y encendió aun más el júbilo de aficionados en todo el país, incluidos los que concurrieron en el Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el “Ángel”, en la zona céntrica de la capital.

“Este ángel va a volar”, dijo Ana Soto, mirando la icónica columna iluminada con los colores de la bandera mexicana.

“Los mexicanos sabemos darle la importancia a una victoria porque hemos pasado muchos sucesos muy dolorosos y humanitariamente desastrosos”, dijo Juan Pablo de los Santos, un actor que había venido del estado vecino de Puebla y vio el juego con amigos en la calle y asomándose a los bares en el centro de la capital.

Para otros, el triunfo fue una reconexión emocional con sus raíces.

“Han pasado cuarenta años desde que estuve en la Ciudad de México; no puedo explicar este sentimiento”, dijo Misael Hernández, quien nació en Chicago de padres mexicanos y vio todo el partido con su hijo desde la primera fila del Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México,

“Estoy con la piel de gallina”, dijo. “Cuarenta años de no venir a la Ciudad de México, no se puede explicar este sentimiento”,

Y podría haber más festejos en el horizonte.

Ya clasificado, México se mide en el Estadio Azteca de la capital con República Checa en una semana, para cerrar la fase de grupos. Y el martes 30, en el mismo recinto, disputará su partido de dieciseisavos de final.

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Los periodistas de la AP, Alexis Triboulard y Luis Ruiz, contribuyerpm con este despacho.

FUENTE: AP