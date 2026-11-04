Estas son las contiendas al Senado y gobernaciones cuyo resultado aún no declara la AP

Las hojas de otoño comienzan a rodear el capitolio de Estados Unidos el día de la elección, el martes 3 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Los estrechos márgenes se producen después de que los demócratas obtuvieran escaños en lugares que los republicanos ganaron con comodidad hace dos años, asegurando el control de ambas cámaras del Congreso.

En la Cámara de Representantes, aún no se han declarado los resultados de 59 contiendas en las que está en juego qué partido controlará el escaño.

La AP no hace proyecciones y solo declara a un ganador cuando se determina que no existe ningún escenario que permita que los candidatos que van detrás cierren la brecha.

En la contienda por el Senado en Mississippi, el demócrata Scott Colom tiene una ventaja de unas pocas decenas de votos sobre la senadora republicana Cindy Hyde-Smith. Mississippi no cuenta con un proceso de recuento automático, pero un retador puede solicitar una orden judicial para que se realice uno.

The Associated Press tampoco ha declarado el resultado de la contienda por el Senado en Alaska entre el republicano Dan Sullivan, que busca la reelección, y la demócrata Mary Peltola, quien tiene una ventaja de 626 votos sobre Sullivan con un estimado del 74% de los votos contabilizados. Según la ley de Alaska, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, entonces se pasa a un conteo por orden de preferencia.

También en Alaska, el demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins tiene una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre la republicana Bernadette Wilson en la contienda para gobernador del estado. Kreiss-Tomkins tenía el 49,2% de los votos con un estimado del 74% de las boletas contabilizadas.

Al igual que la contienda por el Senado, la elección para gobernador pasa a otra ronda si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos.

En Kansas, la demócrata Cindy Holscher tiene una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el republicano Ty Masterson en la contienda para gobernador del estado. La ventaja de Holscher de 5.557 votos, con un estimado del 98% de los votos contabilizados, se produce después de que el demócrata Adam Hamilton se convirtiera en el primer integrante de su partido en ganar un escaño en el Senado en casi un siglo.

Holscher y Masterson forman parte del Senado estatal, donde el republicano se desempeña como su presidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP