americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Estados Unidos le prohíbe la entrada a árbitro somalí del Mundial

Estados Unidos le prohibió la entrada al árbitro somalí Omar Artan al intentar ingresar al país después de ser seleccionado para arbitrar en el Mundial.

To Carneiro del equipo AS FAR Rabat reacciona al penal marcado por el árbitro Omar Artan durante la final ante el Mamelodi Sundowns en la Liga de Campeones CAF el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
To Carneiro del equipo AS FAR Rabat reacciona al penal marcado por el árbitro Omar Artan durante la final ante el Mamelodi Sundowns en la Liga de Campeones CAF el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó el lunes que a un ciudadano somalí que planeaba arbitrar en el Mundial se le negó la entrada tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul el sábado. Aunque el comunicado de la CBP no mencionó a la persona por su nombre, Artan es el único árbitro del Mundial originario de Somalia.

“Durante el trámite, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, indicó la CBP indicó en su comunicado. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, no era admisible debido a preocupaciones surgidas en el proceso de verificación y se le negó la entrada”.

La CBP señaló que todos los viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos —incluidos atletas, entrenadores y personal— están sujetos a inspección y verificación por parte de la CBP.

“Las determinaciones de admisibilidad se realizan caso por caso utilizando información de las fuerzas del orden, de seguridad nacional y de inmigración disponible en el momento de la inspección”, añadió la CBP en el comunicado. “Los agentes de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la admisibilidad de conformidad con la ley de Estados Unidos”.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Noche de tensión en La Habana: reportan protestas y cacerolazos en Centro Habana por los apagones

Noche de tensión en La Habana: reportan protestas y cacerolazos en Centro Habana por los apagones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter