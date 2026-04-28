Estado de Washington dice que inspectores de salud no han podido ingresar a centro de detención

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A los inspectores del Departamento de Salud del estado de Washington (DOH por sus iniciales en inglés) se les ha negado en repetidas ocasiones el acceso al Centro de Procesamiento del ICE en el Noroeste, donde Geo Group mantiene detenidos a inmigrantes en virtud de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), declaró el gobernador Bob Ferguson en una conferencia de prensa realizada el martes fuera de la instalación. El lugar alberga a unas 1.600 personas que esperan la resolución de sus casos de deportación.

Washington aprobó una ley en 2023 en la que afirma su “amplia autoridad para la aplicación de las leyes de salud y seguridad contra contratistas que operan centros de detención”. Geo presentó una demanda para impugnar la medida, pero la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito ratificó la iniciativa. La compañía tiene hasta el 11 de junio para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

“A pesar de la orden del tribunal y de la gravedad del problema, The Geo Group sigue desafiando nuestra ley al negarse a admitir a los inspectores del DOH", señaló el fiscal general de Washington, Nick Brown. "En mi opinión, esto no es sólo una obligación legal. Es una obligación moral”.

Geo se negó a comentar en un correo electrónico a The Associated Press y en su lugar remitió cualquier consulta al ICE, el cual no respondió a una solicitud de comentarios.

El estado indicó que en los últimos años ha recibido 3.500 quejas por parte de los detenidos y alrededor de 1.000 de ellas están relacionadas con la calidad del agua, los alimentos y el aire. Algunas de las quejas afirman que la comida contenía plástico quemado, astillas, cabello, gusanos y otros objetos extraños. Las personas detenidas afirmaron que el agua tenía un sabor desagradable.

Ferguson aseguró que a los inspectores estatales de salud se les ha negado la entrada en las 10 ocasiones en que han intentado ingresar a la instalación desde la entrada en vigor de la ley. La vez más reciente fue el 20 de abril, cuando acudieron a inspeccionar el agua, la cual es suministrada por la ciudad de Tacoma, que tiene agua de buena calidad, lo que deja entrever que el problema podría ser con el mantenimiento de las tuberías del centro de detención, señalaron funcionarios.

A los inspectores se les indicó que debían comunicarse con la oficina local del ICE en Seattle, algo que ya habían hecho anteriormente sin obtener resultados, según un documento que presentó el estado ante el tribunal. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP