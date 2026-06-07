Estadios del Mundial obtienen certificaciones ecológicas antes del inicio de los partidos

ARCHIVO - Despliegue de fuegos artificiales durante el descanso del partido amistoso entre México y Portugal en el estadio Banorte, ex Azteca, el 28 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos informó que, al inaugurarse el torneo, 13 de los 16 estadios han obtenido la certificación LEED. Se trata del sistema de evaluación de edificios verdes más utilizado del mundo.

Diez han sido certificados desde 2024 mediante un proceso riguroso para garantizar que los edificios cumplan estrictas normas de sostenibilidad. El consejo prevé que al menos dos de los tres estadios restantes logren la certificación en las próximas semanas.

En conjunto, los estadios con certificación LEED han instalado más de 11.500 paneles solares para generar electricidad limpia. Debido a los cambios realizados, ahorrarán casi 400 millones de litros de agua potable al año y eliminarán más de 5 millones de productos plásticos de un solo uso al año, según información compartida por los estadios.

Cuatro sedes están reutilizando, reciclando o convirtiendo en composta casi todos los residuos, evitando que lleguen a un vertedero.

“Van a poder lograr ahorros de costos; también van a mejorar la calidad del aire interior", afirmó Rhiannon Jacobsen, directora general del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos. "Eso respaldaría la experiencia de los aficionados y mejoraría el rendimiento del equipo”.

La FIFA se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030 y a alcanzar emisiones netas cero de carbono para 2040. El uso de estadios ya existentes en el torneo evita la contaminación de carbono que conlleva la construcción de sedes para grandes eventos deportivos.

Y alcanzar la designación de sustentabilidad significa que estos estadios han demostrado un uso eficiente de la energía y el agua, una mejor calidad del aire y una reducción de residuos.

Aun así, científicos advierten que esta será la Copa Mundial más contaminante hasta la fecha, en gran medida por los viajes aéreos necesarios para que aficionados y equipos se desplacen en Norteamérica y por la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones. Los viajes aéreos contribuyen de forma importante al cambio climático porque la quema de combustible de aviación libera dióxido de carbono.

El torneo generará más de 9 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono, equivalente a que casi 6,5 millones de automóviles británicos promedio circulen durante un año entero, según un informe de Scientists for Global Responsibility, el New Weather Institute y otros grupos de sostenibilidad ambiental.

Cómo funciona LEED

El Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos presentó la primera versión de su sistema insignia de evaluación LEED en 1998, probándolo con 19 proyectos. Desde entonces, se ha convertido en el estándar global para diseñar, construir y operar edificios verdes saludables, eficientes y que ahorran costos.

El consejo crea y actualiza las normas, mientras que su organización hermana Green Business Certification Inc., certifica los proyectos.

Los proyectos obtienen puntos en categorías que incluyen energía y atmósfera, eficiencia del agua y calidad ambiental interior. Los puntos corresponden a un nivel de certificación: plata, oro y platino.

Según el consejo, los edificios con certificación LEED suelen usar alrededor de un 25% menos de energía, reducen las emisiones de carbono en aproximadamente un 34% y utilizan un 10% menos de agua que los edificios convencionales.

El consejo indicó que hay 51 sedes deportivas profesionales con certificación LEED en Norteamérica, la gran mayoría en Estados Unidos. Y hay un total de alrededor de 150 sedes deportivas certificadas en Norteamérica, lo que incluye estadios y arenas universitarias.

El USGBC lanzó recientemente un mapa para destacar los estadios certificados. Hasta ahora muestra estadios de fútbol y béisbol además de las sedes de la Copa Mundial, y más adelante el mapa se ampliará.

El impacto de las estrategias de construcción ecológica

Garrett Wittmaier, director de servicios de estadio de los Chiefs de Kansas City de la NFL, comentó que la FIFA alentó a las sedes anfitrionas a obtener la certificación LEED y que el calendario fue sin duda desafiante. Pero sostuvo que era alcanzable para el GEHA Field en el Arrowhead Stadium porque ya habían estado haciendo cambios en los últimos años para ser más sostenibles.

Entre ellos se incluyen la clasificación diaria para desviar más del 90% de la basura de los vertederos locales en 2025, la incorporación de biodigestores para residuos de alimentos, la instalación de iluminación deportiva LED, la limitación del flujo de agua en los lavabos y la automatización de la descarga de los urinarios.

Su programa de vasos reutilizables evitó que alrededor de 100.000 vasos de plástico se convirtieran en basura.

“Buscamos continuamente maneras de reducir el impacto negativo de los grandes eventos en las comunidades locales y el medio ambiente”, escribió Wittmaier en un correo electrónico.

El más antiguo de los recintos, el Estadio Azteca de Ciudad de México con 60 años de antigüedad, alcanzó el nivel más alto de certificación LEED en octubre. Jacobsen indicó que esto demuestra cómo los recintos más antiguos pueden cumplir con los estándares modernos de sustentabilidad.

El estadio de fútbol más grande de América Latina, con 87.500 asientos, redujo el uso de agua en interiores en un 36% mediante accesorios eficientes y disminuyó el consumo de energía en casi un 45% con equipos eficientes de calefacción y aire acondicionado y nueva iluminación. Los funcionarios desarrollaron un programa para reducir residuos y una política para comprar productos sostenibles, incluido papel higiénico.

Félix Aguirre, subdirector general del estadio, manifestó que esta fue una oportunidad para elevar la sostenibilidad y posicionar el recinto como un referente de infraestructura deportiva responsable. Aguirre afirmó que lograrlo en aproximadamente un año fue un logro extraordinario, dada la antigüedad y las condiciones originales de la instalación, con algunos espacios que nunca habían contado con sistemas de ventilación adecuados.

El Levi’s Stadium en Santa Clara, California; Lincoln Financial Field en Filadelfia y Mercedes-Benz Stadium en Atlanta participaron en LEED antes de que se anunciaran las ciudades sede en 2022. El resto obtuvo certificaciones desde principios de 2024.

Los otros estadios con certificación LEED son: BMO Field en Toronto; Estadio BBVA en Monterrey, México; AT&T Stadium en Arlington, Texas; Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts; Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida; MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey; BC Place en Vancouver; y Estadio Akron en Guadalajara, México.

___

El periodista deportivo de AP Carlos Rodríguez en Ciudad de México contribuyó a este informe.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

FUENTE: AP