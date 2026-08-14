Esposa de soldado de EEUU es bajada de vuelo de deportación y liberada de custodia federal

El sargento primero del Ejército Alexis Jaramillo muestra fotos de su esposa, Maisa Lopes Eliaser —una ciudadana brasileña detenida por el ICE—, cerca del Centro de Procesamiento del ICE del sur de Luisiana, donde ella permanece recluida, en Basile, Luisiana, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Joseph Vidrine) AP

The Associated Press destacó el caso de Maisa Lopes Eliaser a principios de este mes como uno de entre decenas de cónyuges o padres de militares de Estados Unidos que habían sido detenidos luego que el gobierno del presidente Donald Trump revirtiera protecciones para las familias militares en medio de su impulso por las deportaciones masivas. Tras el reportaje de la AP, un grupo de demócratas en el Congreso abrió una investigación sobre las deportaciones de miembros del servicio militar y de sus familias.

Eliaser fue subida a un vuelo de deportación el miércoles con destino a su Brasil natal cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que iban en el avión recibieron una llamada telefónica sobre ella a mitad del vuelo, contó a la AP. Señaló que luego un agente de ICE le preguntó si quería continuar hacia Brasil o regresar a Estados Unidos.

“¿Quién hizo la llamada? No lo sabemos”, indicó el esposo de Eliaser, el sargento primero del Ejército Alexis Jaramillo. “Pero alguien hizo la llamada, y entonces ella regresó”.

Cuando otros detenidos eran escoltados fuera del avión en Brasil, Eliaser se quedó a bordo y volvió a Luisiana. Agentes de ICE le dijeron que era “famosa” porque había videos sobre su caso, relató.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a ICE, no ha respondido hasta el momento a una solicitud de comentarios.

El DHS había señalado previamente a la AP que a Eliaser, de 32 años, un juez de inmigración le emitió una orden final de expulsión el 15 de abril, luego que excediera el tiempo permitido de la visa de turista con que ingresó a Estados Unidos en 2019.

Jaramillo, un especialista en operaciones de aviación de 43 años que ha servido en el Ejército por más de una década, pidió licencia de sus funciones de entrenamiento de soldados en Fort Polk, Luisiana, para cuidar del hijo de Eliaser, de 5 años, después que ella fue detenida el 8 de julio.

Jaramillo indicó que el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, exoficial de la Marina, también revisó el caso de su esposa. Hasta el momento, la oficina de Kelly no ha respondido a una solicitud de comentarios.

“Esta reunificación familiar es prueba de lo que es posible cuando la gente deja la política a un lado y hace lo correcto por quienes sirven”, destacó Danitza James, presidenta de la organización Repatriate Our Patriots, que apoya a familias militares que enfrentan deportación y ayudó con el caso de Eliaser. “No nos detendremos hasta que cada familia militar que enfrente detención tenga la misma oportunidad de justicia”.

Eliaser, quien fue detenida en julio cuando se encontraba en una cita de inmigración, tiene otra cita programada para el lunes en un esfuerzo por reabrir su caso y avanzar su solicitud de residencia permanente. Jaramillo es ciudadano de Estados Unidos y la pareja está casada desde 2024.

Jaramillo comentó que le han dicho que no habrá más problemas con el caso de Eliaser, pero la pareja sigue preocupada.

“Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo por esto, pero, ya saben, tenemos que ir”, declaró Jaramillo. “Le dije a la persona que me dio la cita: ‘Oiga, señor, no juegue conmigo, he pasado por mucho’”.

Eliaser dijo que todavía le cuesta dormir y teme que la envíen de regreso al centro de detención, donde, según contó, la trataron como “a un animal”.

“Se sentía como si estuviera en una pesadilla”, afirmó Eliaser. “No podía creer lo que estaba pasando hasta que regresé a mi casa. Día a día, estoy tratando de recuperarme de este trauma”.

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Brook es integrante del cuerpo de Report for America en The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP