Espiritualidad, cuerpo y modernidad convergen en exposición de Ángel Zárraga en México

Un miembro de la prensa toma una fotografía de "La adoración de los Reyes Magos" del pintor mexicano Ángel Zárraga durante una vista previa de la exposición "Ángel Zárraga Los Ideales del Arte" en la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Zárraga es un contrapunto con otros pintores de la época como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, que tuvieron un discurso marcadamente nacionalista en el México postrevolucionario. Zárraga, en cambio, desarrolló un lenguaje propio en el que la espiritualidad y la corporalidad de los personajes retratados eran centrales.

“El cuerpo humano es también la representación de Dios”, dijo en entrevista con The Associated Press Mireida Velázquez, directora del Museo Nacional de Arte. “Por eso hace esos cuerpos hermosos que aspiran a esa perfección”.

Sus pinturas de hombres y mujeres futbolistas también forman parte de esta búsqueda por retratar al humano en toda su capacidad y complejidad.

Velázquez destacó que para la exposición se logró reunir su pintura de una futbolista rubia y otra de una de cabello castaño, ambas de 1926, que hacía mucho tiempo que no se veían en conjunto.

La exposición inaugurada el jueves, con la presencia de descendientes del pintor y de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, también incluye “La adoración de los Reyes Magos”, una de las pinturas más célebres de Zárraga en la que figura prominentemente la representación del rey mago Baltasar como un hombre negro con un cuerpo atlético, cubierto con un taparrabos, una capa y un turbante.

“Exvoto (San Sebastián)” es otra de sus pinturas con motivos religiosos incluida en la muestra. Pero Zárraga, quien nació en Durango en 1886, era también un hombre interesado por los avances de su época, como la aviación y el cine, que figuran en los cuadros que creó para el vestíbulo del consulado mexicano en París en 1927. Entre los personajes que retrató en esa serie destacan los pilotos Charles Lindbergh, Charles Nungesser y François Coli, así como la estrella de cine mexicana Dolores del Río.

Zárraga estudió pintura en la Academia de San Carlos de México, donde se volvió amigo de Rivera. Viajó a Europa en 1904 para estudiar arte en Francia, más tarde continuó su formación en Bruselas y también vivió en España. En sus primeras etapas experimentó con el cubismo, algunas de estas obras están incluidas en la exposición. Pero volvió al arte figurativo que perfeccionó con una estilización que hace ecos del art déco de su época entre guerras.

“Es un artista que está muy consciente también de los procesos históricos”, dijo a AP el curador David Caliz. “Denuncia inclusive la invasión de los nazis a Francia”.

Zárraga tuvo que huir de Europa y volver a México, donde le encomendaron murales para la catedral de la ciudad norteña de Monterrey. Falleció en 1946 a causa de una neumonía.

FUENTE: AP