Espanyol empata 0-0 con Levante y extiende a 16 su racha de partidos sin ganar

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El equipo de Manolo González estuvo flojo en un partido ante el equipo que ocupa el penúltimo lugar de la liga.

Marko Dmitrovic, del Espanyol, fue con diferencia el más exigido de los dos arqueros. También tuvo suerte de que un potente remate tardío de Tyrhys Dolan se estrellara en el travesaño después de que se le escurriera de las manos.

Espanyol tampoco se vio favorecido por la expulsión en los minutos finales de Pol Lozano, quien recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos. El mediocampista sustituyó a Urko González a los 85 minutos, pero regresó a los vestuarios tres minutos después tras cometer dos faltas tontas.

Los periquitos no ganan desde el 28 de diciembre, día en el que derrotaron Athletic Bilbao.

Levante quedó a dos puntos de la salvación.

Apenas seis puntos separan a los nueve equipos del undécimo al 19no puesto.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP