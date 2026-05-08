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España se prepara para evacuaciones mientras crucero con hantavirus se dirige a Canarias

MADRID (AP) — Las autoridades españolas se preparaban el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de un crucero afectado por el hantavirus que se dirige a las Islas Canarias, donde funcionarios sanitarios han indicado que realizarán evacuaciones controladas.

Se espera que la embarcación llegue a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, el sábado o el domingo.

“Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada”, dijo el jueves Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España.

España está coordinando los planes de evacuación con los gobiernos de los países con ciudadanos a bordo, señaló Barcones.

Estados Unidos ha aceptado enviar un avión a las Islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero, apuntó. El gobierno británico también dijo que fletará un avión para evacuar a las casi dos docenas de ciudadanos británicos que aún permanecen en el MV Hondius.

Al menos tres pasajeros han muerto y varios más están enfermos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo.

El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se propaga fácilmente entre humanos. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o tripulantes que siguen en el barco presenta síntomas, informó el jueves la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, con sede en Holanda.

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes seguían localizando y vigilando a los pasajeros que desembarcaron del crucero antes de que se detectara el brote letal, y estaban intentando dar con otras personas que pudiesen haber estado en contacto con ellos desde entonces.

Más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco el 24 de abril, casi dos semanas después de que el primer pasajero hubiera muerto a bordo, sin que se realizara rastreo de contactos, según dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido dijeron el viernes que se sospecha que un tercer ciudadano británico tiene hantavirus.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica indicó que el caso sospechoso está en Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico sur donde el barco hizo escala en abril.

No se informó sobre el estado de la persona.

Se ha confirmado que otros dos británicos que estaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en Holanda y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades de Sudáfrica intentan rastrear también los contactos de cualquier pasajero que se hubiera bajado previamente del barco. Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, al día siguiente de que los pasajeros desembarcaran allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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