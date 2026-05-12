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España reporta nuevo caso de hantavirus en pasajero evacuado de crucero; brote llega a 11

LA HAYA, Holanda (AP) — Un pasajero español evacuado del crucero que registró un brote de hantavirus dio positivo en la prueba del virus, anunció el martes el Ministerio español de Sanidad.

El crucero afectado por un brote de hantavirus, MV Hondius, se ve fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife, en las islas Canarias, España, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Arturo Rodriguez)
El crucero afectado por un brote de hantavirus, MV Hondius, se ve fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife, en las islas Canarias, España, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Arturo Rodriguez) AP

La Organización Mundial de la Salud indicó que ha confirmado 11 casos, incluidos tres pasajeros del crucero fallecidos.

El pasajero con el nuevo caso confirmado de hantavirus estaba en cuarentena en un hospital militar de Madrid, al igual que otros 13 ciudadanos españoles evacuados el domingo, quienes dieron negativo en las pruebas del virus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en Madrid que los 11 casos confirmados corresponden a pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius, incluidos tres fallecidos.

Se ha identificado la cepa de los Andes en nueve de los 11 casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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