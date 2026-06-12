España recupera a todos sus jugadores antes de su debut mundialista ante Cabo Verde

Lamine Yamal, de la selección española, entrena el sábado 6 de junio de 2026 en Chattanooga, Tennessee (AP Foto/Mike Stewart) AP

España se vio afectada por lesiones al final de las campañas de ligas europeas y tuvo que ajustar su preparación de cara al torneo más importante del fútbol. Mikel Merino y Fabián Ruiz sufrieron contratiempos por lesiones antes de reincorporarse al equipo.

Un jugador que no llegó a tiempo fue el centrocampista del Barcelona Fermín López, que tiene un pie fracturado.

La mayor preocupación para España había sido Yamal, el joven extremo del Barcelona que se lesionó el isquiotibial izquierdo en un partido de La Liga, disputado en abril.

Se espera que Yamal, de 18 años, lidere al equipo en su intento de ganar su segundo título mundial. España conquistó el mayor premio del fútbol en Sudáfrica 2010, cuando Yamal tenía 2 años.

Williams se lesionó el isquiotibial en mayo, mientras jugaba con el Athletic Bilbao en un partido de liga. Tanto Williams como Yamal se perdieron el resto de la temporada con sus clubes mientras se centraban en recuperarse a tiempo para el Mundial.

Muñoz, que volvió a entrenarse el viernes, sufrió una lesión muscular mientras jugaba con Osasuna en mayo.

Es probable que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, no utilice a Muñoz, Yamal ni Williams desde el inicio contra Cabo Verde el lunes en Atlanta. Es más probable que estén plenamente recuperados para el segundo partido de España contra Arabia Saudí el 21 de junio, también en Atlanta.

El último partido de la Roja en la fase de grupos será contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

España, que se ha entrenado en el estado de Tennessee, se recuperó de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al conquistar la Eurocopa de 2024 en Alemania.

La Roja también ganó la Liga de Naciones de 2023 y fue subcampeona detrás de Portugal en la edición de 2025.

España no ha llegado más allá de los octavos de final en el Mundial desde su único título, en 2010.

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FUENTE: AP