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España levanta orden de arresto contra separatista catalán Puigdemont

MADRID (AP) — España ha levantado la orden de arresto contra el líder separatista catalán Carles Puigdemont, lo que permite al político regresar al país sin temor a ser detenido por primera vez en casi una década.

El separatista catalán Carles Puigdemont en Berlín, Alemania, el 18 de abril del 2018. (AP foto/Michael Sohn)
El separatista catalán Carles Puigdemont en Berlín, Alemania, el 18 de abril del 2018. (AP foto/Michael Sohn) AP

Puigdemont huyó de España a Bélgica en 2017 tras su fallido intento de encabezar un intento ilegal de secesión en Cataluña, en el noreste de España.

El juez Pablo Llarena levantó la orden de arresto el martes, momentos después de que el Tribunal Constitucional de España anunciara que ha decidido aplicar una amnistía del gobierno para los separatistas catalanes a uno de los colaboradores de Puigdemont, que había sido declarado culpable de malversar fondos públicos.

Llarena manifestó que levantaba la orden de arresto contra Puigdemont mientras esperaba la oportunidad de estudiar la decisión del Tribunal Constitucional, que, según indicó, probablemente afectaría la orden.

Junts, el partido de Puigdemont en Cataluña, informó que ofrecerá una conferencia de prensa más tarde el martes desde Waterloo, donde reside como un exiliado autoproclamado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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