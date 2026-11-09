España: Lamine Yamal se perderá el partido ante Chequia por lesión, pero volvería contra Inglaterra

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El arquero del Atlético de Madrid Jan Oblak despeja el balón frente al delantero del Barcelona Lamine Yamal en el partido de La Liga de España, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) AP

La federación española informó el lunes que Yamal se incorporará tarde a la concentración del equipo después de que el delantero reportara molestias en la rodilla derecha tras el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid en La Liga española el domingo.

Tras las pruebas médicas, se decidió que Yamal continuaría su recuperación en Barcelona en lugar de viajar a Madrid para unirse a la selección nacional.

La federación indicó que Yamal, de 19 años, acudirá a la concentración en los próximos días y se espera que pueda estar disponible para el partido del domingo contra Inglaterra en el estadio Metropolitano del Atlético.

Yamal aportó una asistencia en la victoria del Barcelona por 2-1 en el campo del Atlético, resultado que dejó al club catalán con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, tras 12 jornadas.

España lidera su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Inglaterra, segunda. Croacia tiene tres puntos y la República Checa no tiene ninguno.

La federación señaló que Mikel Oyarzabal, atacante de la Real Sociedad, también se incorporará tarde al equipo mientras se recupera de un gripe. Continuará su recuperación en San Sebastián.

La federación añadió que se estaba comunicando a diario con los médicos de ambos clubes para monitorear su evolución. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP