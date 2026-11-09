americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

España: Lamine Yamal se perderá el partido ante Chequia por lesión, pero volvería contra Inglaterra

MADRID (AP) — Lamine Yamal se perderá el partido de España en la Liga de Naciones contra la República Checa el jueves debido a una molestia en la rodilla, pero se espera que el atacante esté disponible para el encuentro contra Inglaterra el domingo.

El arquero del Atlético de Madrid Jan Oblak despeja el balón frente al delantero del Barcelona Lamine Yamal en el partido de La Liga de España, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)
El arquero del Atlético de Madrid Jan Oblak despeja el balón frente al delantero del Barcelona Lamine Yamal en el partido de La Liga de España, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) AP

La federación española informó el lunes que Yamal se incorporará tarde a la concentración del equipo después de que el delantero reportara molestias en la rodilla derecha tras el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid en La Liga española el domingo.

Tras las pruebas médicas, se decidió que Yamal continuaría su recuperación en Barcelona en lugar de viajar a Madrid para unirse a la selección nacional.

La federación indicó que Yamal, de 19 años, acudirá a la concentración en los próximos días y se espera que pueda estar disponible para el partido del domingo contra Inglaterra en el estadio Metropolitano del Atlético.

Yamal aportó una asistencia en la victoria del Barcelona por 2-1 en el campo del Atlético, resultado que dejó al club catalán con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, tras 12 jornadas.

España lidera su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Inglaterra, segunda. Croacia tiene tres puntos y la República Checa no tiene ninguno.

La federación señaló que Mikel Oyarzabal, atacante de la Real Sociedad, también se incorporará tarde al equipo mientras se recupera de un gripe. Continuará su recuperación en San Sebastián.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter