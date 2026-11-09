americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera

HOOFDDORP, Países Bajos (AP) — Cinco jugadoras de España y cinco de Inglaterra, aunque nuevamente ninguna de Estados Unidos, fueron elegidas por sus compañeras para el equipo ideal femenino, anunciado el lunes por su sindicato global FIFPRO.

Alexia Putellas de London City durante el partido contra Manchester City, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)
Alexia Putellas de London City durante el partido contra Manchester City, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

La delantera zambiana Barbra Banda, del Orlando Pride fue la única integrante del equipo con un vínculo de África o de Norte y Sudamérica.

Más de 6.500 futbolistas de 64 países votaron, informó el sindicato con sede en Países Bajos.

En la alineación femenina de 2025, Banda estuvo acompañada por la mediocampista marroquí Ghizlane Chebbak. El equipo de 2024 también incluyó a Banda y a dos sudamericanas: la brasileña Marta y la colombiana Linda Caicedo.

La última jugadora de Estados Unidos en ser incluida fue Alex Morgan, en el equipo de 2023.

El Barcelona, vigentes campeonas de Europa, aportó cinco jugadoras al equipo, incluidas Alexia Putellas y Aitana Bonmati, ambas con tres Balones de Oro en sus vitrinas. Putellas y la defensora Mapi León se incorporaron a London City desde el más reciente título de la Liga de Campeones Femenina del Barcelona en mayo.

La defensora Irene Paredes y la delantera Claudia Pina completaron el contingente de España, campeona del Mundial femenino de 2023, en el equipo ideal.

El quinteto de la campeona europea Inglaterra estuvo integrado por la arquera Hannah Hampton y la defensora Lucy Bronze, ambas de Chelsea; la defensora del Manchester City Alex Greenwood; la mediocampista del Manchester United Ella Toone, y la delantera de Arsenal Alessia Russo. Bronze alanzó una cifra récord de nueve selecciones en el equipo, que se eligió por primera vez en 2015.

___

Once ideal femenino de FIFPRO

Arquera: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra) Mapi Leon (Barcelona/London City, España), Irene Paredes (Barcelona, España)

Mediocampistas: Aitana Bonmati (Barcelona, España), Alexia Putellas (Barcelona/London City, España), Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Delanteras: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Claudia Pina (Barcelona, España), Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter