España afronta el 2º choque mortal de tren del año antes de las elecciones nacionales

Trabajadores de emergencia trabajan en el lugar donde chocaron dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

La red española de alta velocidad ha sido considerada uno de los mayores logros del país. Ocupa el segundo lugar del mundo, detrás de China, en kilómetros de vías. Hasta este año no había sufrido un accidente mortal desde que entró en servicio hace más de tres décadas.

La colisión del miércoles, que convirtió un tramo ferroviario tranquilo bordeado de olivares en una escena de carnicería, se produjo apenas cuatro semanas antes de que el país vote en unas elecciones nacionales.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar del accidente en la provincia central de Toledo después de que las autoridades regionales confirmaran que más de 60 personas habían muerto y que decenas más estaban siendo atendidas en hospitales.

Apenas en enero, 46 personas habían muerto cuando un tren descarriló y se estrelló contra el costado de otro que circulaba en sentido contrario en el sur de España.

Sánchez prometió una investigación sobre la colisión más reciente y mejoras para evitar otra tragedia como las dos que han sacudido la confianza en un sistema ferroviario que transportó a 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

“Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en mismo año”, dijo Sánchez, que afirmó que debía reforzarse la seguridad de la red para recuperar la confianza.

Sánchez afirmó: “Está claro que necesitamos reforzar la seguridad de nuestro servicio ferroviario para reconstruir la confianza en nuestra alta velocidad. No es aceptable que un país como España sufra dos accidentes de trenes de alta velocidad en el mismo año”.

El gobierno de Sánchez declaró tres días de luto a partir del jueves.

Ambos choques mortales de este año involucraron a un tren operado por la empresa estatal RENFE y a otro de la compañía privada IRYO. España liberalizó su servicio de alta velocidad en 2021, y la italiana IRYO comenzó a operar al año siguiente.

Implicaciones políticas para Sánchez antes de las elecciones

Sánchez ha sorteado muchas crisis desde que llegó al poder en 2018, manteniéndose en el cargo y ganando la reelección tras la pandemia de COVID-19 y el aumento global de la inflación.

Pero las encuestas muestran que enfrenta otra batalla difícil cuando los votantes depositen sus boletas en las primeras elecciones nacionales en España desde 2023. El nuevo desastre ferroviario no ayuda a las perspectivas de su partido socialista.

Sánchez y otros partidos progresistas esperaban aprovechar una ola de descontento por el costo de la vivienda y los alquileres altos cuando convocó elecciones anticipadas a principios de este mes.

Aproximadamente una hora antes de que se difundiera la noticia del choque del miércoles, Sánchez había publicado en X un mensaje que decía: “Hay muchos motivos para ser optimista en este país”.

Ahora parece que tendrá que gestionar las preocupaciones sobre el estado del servicio ferroviario de España junto con los ataques de los partidos de derecha por sus políticas migratorias progresistas y las acusaciones de corrupción contra su partido y su esposa, que tanto él como ella niegan.

Su ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que responder a preguntas de los medios sobre si dimitiría tras un segundo gran accidente ferroviario bajo su responsabilidad. Su respuesta fue que estaba plenamente concentrado en afrontar la colisión, no en su futuro.

El principal rival de Sánchez, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, exigió una investigación completa del accidente. El dirigente conservador dijo que, por respeto a las víctimas, su partido canceló sus actos de campaña del día.

“Es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares”, dijo Núñez Feijóo, que añadió que "los españoles se hacen preguntas con exigencia y merecen respuestas".

El líder de la formación de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, que probablemente espera entrar en un gobierno de coalición con los conservadores, no mostró la misma contención.

"Otra vez muertos. Otra vez tragedia. Otra vez rabia por el abandono, la ruina y la traición que sufren los españoles", escribió en X apenas unas horas después del choque. “Mi promesa de que no pienso descansar hasta que este gobierno, que es un organización criminal, se siente en el banquillo para responder de sus delitos”

El error humano estuvo detrás del choque

Puente dijo que el choque fue causado por lo que calificó como la orden “inexplicable” de un centro de mando central para los trenes de España después de que fallara un sistema de seguridad. Señaló que los maquinistas no tuvieron la culpa.

Puente explicó que, a las 8:30 de la mañana, el sistema de seguridad en un tramo de 63 kilómetros (39 millas) dejó de funcionar debido a una avería informática, lo que hizo que todos los trenes en ese tramo se detuvieran. En ese momento, el tren de IRYO estaba detenido cerca del pueblo de Urda, mientras que el tren de RENFE se encontraba 25 kilómetros (15,5 millas) detrás.

Pero unos minutos después, el centro de mando ordenó al tren de RENFE reanudar la marcha sin ninguna restricción de velocidad, y terminó chocando con el tren de IRYO, que estaba detenido, a las 8:53 de la mañana.

Puente dijo que nunca se debió ordenar al tren que volviera a moverse, ya que en esa línea seguía activa una “señal de alto”. Y, si aun así se le hubiera indicado avanzar, al menos se le debería haber ordenado hacerlo a velocidad reducida.

Los trabajadores comenzaron a usar grúas para mover partes de los trenes dañados a última hora del miércoles, tras una jornada frenética en la que cientos de efectivos de emergencias, bomberos, policías y soldados colaboraron para rescatar a los supervivientes y recuperar cuerpos.

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Wilson informó desde Barcelona, España.

FUENTE: AP