Esmerlyn Valdez vuelve a jonronear y Piratas vencen 3-2 a Cerveceros y barren doble jornada

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Bryan Reynolds, de los Piratas de Pittsburgh, observa un elevado durante la primera entrada del segundo juego de béisbol de Grandes Ligas de una doble cartelera contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 11 de julio de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Los Piratas ganaron el primer juego 7-6, en el que el dominicano Valdez pegó dos jonrones —incluido un grand slam que les dio la ventaja en la séptima entrada— e impulsó seis carreras.

El jardinero derecho novato remolcó ocho carreras en los dos juegos y ahora suma 10 jonrones y 26 carreras impulsadas en sus primeros 27 partidos en las Grandes Ligas.

El cuadrangular de dos carreras de Valdez en la cuarta entrada del segundo juego abrió la pizarra. Un doble de dos carreras de Brice Turang en la quinta igualó el encuentro para los Cerveceros.

Bryan Reynolds conectó un sencillo productor de la carrera de la ventaja en la sexta ante el novato zurdo Shane Drohan (4-3), quien permitió tres carreras y cinco hits en 6 1/3 innings, con seis ponches y ninguna base por bolas.

El dominicano Yohan Ramírez (6-2) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras. Mason Montgomery protegió una ventaja de una carrera en la novena para su primer salvamento de la temporada y el segundo de su carrera.

El abridor novato de los Piratas, Bubba Chandler, trabajó 4 2/3 innings, en los que permitió dos carreras y cinco hits. Ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas.

Los Cerveceros dejaron pasar la oportunidad de conseguir su victoria número 60 de la temporada, una marca que nunca han alcanzado antes del receso del Juego de Estrellas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP