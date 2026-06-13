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Escocia rompe ausencia de 28 años en el Mundial con triunfo de 1-0 sobre Haití

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — John McGinn hizo un disparo que se desvió en un rival para vencer al arquero Johny Placide en el primer tiempo, y Escocia se impuso el sábado 1-0 sobre Haití, en un duelo del Grupo C entre equipos que se habían ausentado largamente del Mundial.

John McGinn, de Escocia, festeja con su compañero Aaron Hickey, luego de anotar ante Haití en un encuentro del Mundial disputado el sábado 13 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Martin Meissner)
John McGinn, de Escocia, festeja con su compañero Aaron Hickey, luego de anotar ante Haití en un encuentro del Mundial disputado el sábado 13 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Martin Meissner) AP

Los escoceses, que no comparecían en el torneo desde 1998, lograron su primera victoria en un Mundial desde 1990, cuando superaron a Suecia por 2-1.

Haití, cuya única participación en un Mundial se remontaba a 1974 en Alemania Occidental, sigue en busca de su primer punto en el máximo certamen.

El gol de McGinn llegó tras un rebote provocado por un remate de Che Adams dentro del área. El esférico pegó en Placide y quedó en un espacio libre.

El disparo de McGinn a unos 13 metros de la portería se desvió en un defensor.

Los aficionados del Ejército de Tartán acudieron en masa, asemejando una ola roja dentro de un repleto Gillette Stadium , ubicado a unos 50 kilómetros de Boston.

Escocia estuvo cerca de anotar a los 17 minutos, cuando el capitán Scott McTominay se desmarcó y sacó un disparo que pegó en la parte superior del poste.

Haití tuvo sus mejores oportunidades en la segunda mitad. Ruben Providence envió un centro a Wilson Isidor a los 74 minutos, pero el delantero no logró concretar en su intento de dirigir el balón hacia el arco.

A los 84, el cabezazo de Frantzdy Pierrot se fue por el lado izquierdo.

Escocia se queda en la ciudad para jugar contra Marruecos en el Gillette Stadium el viernes. Haití enfrentará a Brasil el viernes en Filadelfia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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