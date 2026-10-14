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Escasez de combustible causa crisis en isla turística de Indonesia

DENPASAR, Indonesia (AP) — Largas filas de vehículos se extendieron fuera de las gasolineras en toda la isla turística indonesia de Bali esta semana después de que las entregas de combustible se vieran interrumpidas por una combinación de problemas técnicos, mal tiempo y un aumento de la demanda, informaron funcionarios el miércoles.

La cola de gente en una gasolinera en Denpasar, Bali, Indonesia, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Firdia Lisnawati)
La cola de gente en una gasolinera en Denpasar, Bali, Indonesia, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Firdia Lisnawati) AP

En la isla, dependiente del turismo, motocicletas y automóviles esperaban fuera de las estaciones y se desbordaban hacia las carreteras cercanas mientras los conductores se apresuraban a conseguir combustible. Se han reportado filas desde el domingo.

Las autoridades subrayaron que la escasez se debió a problemas de distribución interna, más que a una falta de suministro o a turbulencias en los mercados energéticos mundiales.

“Esto es puramente un problema de distribución”, afirmó Laode Sulaeman, director general de petróleo y gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. “Un buque cisterna de combustible se retrasó, pero ya llegó y desde ayer se realizan entregas las 24 horas”.

Sulaeman explicó que un buque cisterna que transportaba combustible a Bali sufrió un problema con el ancla mientras se preparaba para descargar la carga, lo que retrasó las entregas a las principales terminales de combustible de la isla. El mar agitado y el mal tiempo también ralentizaron los envíos a la terminal de Sanggaran, en Denpasar, y a la terminal de Manggis, en el este de Bali.

La interrupción se agravó por la fuerte demanda de la gasolina subsidiada Pertalite, que es significativamente más barata que el combustible comercial. Las compras de pánico tensaron aún más el suministro en algunas estaciones.

En varias gasolineras, los empleados colocaron carteles que decían: “Lo sentimos, no hay combustible disponible”, mientras conductores y motociclistas esperaban fuera de instalaciones cerradas a la espera de nuevas entregas. La escasez ha frustrado a residentes y dueños de negocios en la isla turística, donde el transporte es fundamental para la vida diaria y el turismo.

“Esto realmente es una pérdida de tiempo. Deberíamos ser productivos, pero en cambio estamos atrapados en la fila”, manifestó Made Marlianti, quien contó que había pasado unas siete horas esperando combustible bajo el sol intenso.

La propietaria de una tienda de moda, Febi Marsha, sostuvo que las autoridades deberían haber gestionado la situación de manera más eficaz antes de que se agravara.

“Hay combustible, pero el suministro es limitado”, señaló Marsha. “Las colas deberían gestionarse adecuadamente para evitar que esto ocurra”.

Fotos y videos obtenidos por The Associated Press mostraron largas filas de motocicletas, surtidores inactivos y personal de seguridad, incluidos soldados, desplegados para ayudar a controlar a las multitudes.

El gobernador de Bali, I Wayan Koster, indicó que las reservas de combustible en los depósitos de almacenamiento seguían siendo suficientes, pero que las entregas a las gasolineras se ralentizaron por la llegada tardía de buques cisterna y la congestión vial. Instó a los residentes a no entrar en pánico y afirmó que se estaban distribuyendo suministros adicionales en toda la isla.

La empresa estatal de energía Pertamina informó que estaba monitoreando el suministro tras la llegada de un buque cisterna que transportaba 18 millones de litros (4,8 millones de galones) de Pertalite y 2,5 millones de litros (660.000 galones) de Pertamax, una gasolina no subsidiada de mayor octanaje.

La escasez se produce mientras el país enfrenta desafíos más amplios para asegurar importaciones de combustible en medio de interrupciones en las rutas marítimas mundiales vinculadas a las tensiones en Oriente Medio. A pesar del creciente peso fiscal sobre el presupuesto estatal, el presidente Prabowo Subianto ha mantenido sin cambios los precios subsidiados en los surtidores hasta finales de año para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

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Niniek Karmini contribuyó con esta nota desde Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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