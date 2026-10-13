americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Error mental y defensivo de Ramírez provoca 3 carreras sucias en derrota 3-1 de Cleveland en ALCS

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El error mental y el fallo defensivo del dominicano José Ramírez le costaron a Cleveland el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un día después de que su bate ayudara a impulsar la victoria de los Guardianes en el primer duelo.

El tercera base de los Guardianes de Cleveland José Ramírez observa la segunda entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato ante los Rays de Tampa Bay el martes 13 de octubre del 2026. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)
El tercera base de los Guardianes de Cleveland José Ramírez observa la segunda entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato ante los Rays de Tampa Bay el martes 13 de octubre del 2026. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Dejó desprotegida la tercera base en un rodado dentro del cuadro de Chandler Simpson en la cuarta entrada, y luego jugó mal el batazo de Ben Williamson para un error que derivó en tres carreras sucias, mientras los Rays de Tampa Bay igualaron la serie al mejor de siete con una victoria de 3-1 la noche del martes.

El siete veces All-Star y que ha terminado entre los cinco primeros en la votación al MVP en seis ocasiones, conectó tres hits y anotó dos veces en la victoria de Cleveland por 7-3 en el primer juego.

El Juego 2 estaba 0-0 con el cubano Victor Mesa Jr. en primera y dos outs en la cuarta entrada cuando Chandler Simpson llegó a salvo con un elevado rodado alto hacia el campocorto Brayan Rocchio.

Ramírez, desplazado hacia la segunda base ante el bateador zurdo, dio unos pasos hacia Simpson y observó cómo el campocorto tiraba a primera. Al ver la tercera base desprotegida, Mesa dobló la segunda y aceleró hacia tercera, llegando de pie, mientras Ramírez intentaba en vano alcanzarlo.

Cuatro lanzamientos después, Williamson conectó un batazo de dos botes que golpeó el borde de donde el césped artificial se une con la tierra cerca de tercera. La pelota pasó entre las piernas de Ramírez y se internó en el jardín izquierdo, lo que permitió que Mesa anotara.

Liam Hicks envió el siguiente lanzamiento de Parker Messier, un slider, hacia el jardín derecho-central para un sencillo de dos carreras y una ventaja de 3-0.

Ramírez conectó jonrones en los Juegos 4 y 5 de la serie divisional para que Cleveland remontara un déficit de 0-2 en la serie, convirtiéndose en el primer jugador de Cleveland en pegar jonrón en partidos consecutivos de postemporada desde Francisco Lindor en 2018.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter