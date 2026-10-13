Error mental y defensivo de Ramírez provoca 3 carreras sucias en derrota 3-1 de Cleveland en ALCS

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El tercera base de los Guardianes de Cleveland José Ramírez observa la segunda entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato ante los Rays de Tampa Bay el martes 13 de octubre del 2026. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Dejó desprotegida la tercera base en un rodado dentro del cuadro de Chandler Simpson en la cuarta entrada, y luego jugó mal el batazo de Ben Williamson para un error que derivó en tres carreras sucias, mientras los Rays de Tampa Bay igualaron la serie al mejor de siete con una victoria de 3-1 la noche del martes.

El siete veces All-Star y que ha terminado entre los cinco primeros en la votación al MVP en seis ocasiones, conectó tres hits y anotó dos veces en la victoria de Cleveland por 7-3 en el primer juego.

El Juego 2 estaba 0-0 con el cubano Victor Mesa Jr. en primera y dos outs en la cuarta entrada cuando Chandler Simpson llegó a salvo con un elevado rodado alto hacia el campocorto Brayan Rocchio.

Ramírez, desplazado hacia la segunda base ante el bateador zurdo, dio unos pasos hacia Simpson y observó cómo el campocorto tiraba a primera. Al ver la tercera base desprotegida, Mesa dobló la segunda y aceleró hacia tercera, llegando de pie, mientras Ramírez intentaba en vano alcanzarlo.

Cuatro lanzamientos después, Williamson conectó un batazo de dos botes que golpeó el borde de donde el césped artificial se une con la tierra cerca de tercera. La pelota pasó entre las piernas de Ramírez y se internó en el jardín izquierdo, lo que permitió que Mesa anotara.

Liam Hicks envió el siguiente lanzamiento de Parker Messier, un slider, hacia el jardín derecho-central para un sencillo de dos carreras y una ventaja de 3-0.

Ramírez conectó jonrones en los Juegos 4 y 5 de la serie divisional para que Cleveland remontara un déficit de 0-2 en la serie, convirtiéndose en el primer jugador de Cleveland en pegar jonrón en partidos consecutivos de postemporada desde Francisco Lindor en 2018. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP