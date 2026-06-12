Error de Dunn provoca 3 carreras en la novena y Diamondbacks vencen 5-2 a Rojos

Con corredores en primera y segunda y dos outs, el elevado del dominicano Geraldo Perdomo al jardín izquierdo rebotó en el guante de Dunn para un error, y el venezolano Gabriel Moreno anotó para poner el marcador 3-2. Jordan Lawlar impulsó dos carreras más con un sencillo.
Paul Sewald logró su décimo sexto salvamento en 17 oportunidades para Arizona. Kevin Ginkel (2-2) se llevó la victoria. Brock Burke (2-3) cargó con la derrota.
Los Rojos han perdido siete de sus últimos ocho y 11 de 14.
El venezolano Eduardo Rodríguez realizó 40 lanzamientos en la primera entrada con tres bases por bolas, pero la novena de Cincinnati no anotó pese a llenar las bases con un out.
El dominicano Noelvi Marte abrió la segunda con su primer jonrón de la temporada para poner arriba a los Rojos 1-0. Fue el primer cuadrangular de Marte desde el 24 de septiembre de 2025, después de una estadía de 40 juegos en Triple-A esta temporada.
Rodríguez lanzó 2 2/3 entradas, permitió una carrera limpia y otorgó cinco bases por bolas en 85 lanzamientos. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes