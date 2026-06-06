Ernie Clement pega jonrón de 3 carreras y Azulejos vencen 6-4 a Orioles pese a 3 HR de Baltimore

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Ernie Clement (22), de los Blue Jays de Toronto, conecta un jonrón de tres carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el sábado 6 de junio de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Pete Alonso pegó un jonrón de dos carreras por Baltimore, y Colton Cowser y Blaze Alexander aportaron sendos cuadrangulares solitarios, pero no fue suficiente para los Orioles.

Gunnar Henderson conectó tres hits, mientras los Orioles terminaron con seis, lo que puso fin a una racha de 11 juegos con siete hits o más.

Spencer Miles (3-1) permitió dos carreras y dos hits en 4 1/3 entradas para llevarse la victoria por segunda vez en tres apariciones. Dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Louis Varland lanzó un noveno inning de 1-2-3 para su décimo salvamento en 10 oportunidades, mientras Toronto mejoró a 19-7 cuando anota cinco o más carreras.

Seis bateadores seguidos de Toronto se embasaron en una cuarta entrada de cuatro carreras ante Kyle Bradish (3-7).

Braydon Fisher abrió por Toronto y ponchó a dos en la primera entrada, dejando corredores en segunda y tercera. Miles permitió el jonrón de Cowser con un out en la segunda, pero retiró a 11 de los siguientes 12 bateadores.

Bradish permitió cinco carreras y nueve hits en cuatro entradas. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP