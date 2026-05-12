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Equipos combaten incendios forestales en el sur de Florida

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un par de incendios forestales en el sur de Florida que arrasaron miles de acres en los Everglades el fin de semana se extendieron el lunes, mientras los equipos de bomberos trabajaban para contenerlos.

Un incendio en el condado Broward, Florida, el 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Daniel Kozin)
Un incendio en el condado Broward, Florida, el 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Daniel Kozin) AP

El Servicio Forestal de Florida publicó en Facebook que las llamas estaban generando condiciones de humo con visibilidad reducida, pero que las operaciones de contención se estaban intensificando. No se han reportado lesiones graves ni daños a la propiedad.

El mayor de los dos incendios se ha extendido a unos 5.600 acres (2.300 hectáreas) y está contenido en un 30% en una zona sin urbanizar al suroeste de Fort Lauderdale, informaron las autoridades. La Guardia Nacional está ayudando a los bomberos estatales y locales.

Los equipos también combaten un siniestro de 300 acres (120 hectáreas) en el sur del condado de Miami-Dade, cerca de Homestead, indicaron las autoridades. Ese incendio también está contenido en un 30%.

Las condiciones secas han provocado otros incendios forestales en otras partes del país. El fuego destruyó decenas de viviendas en el sur de Georgia el mes pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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