Equipo de ligas menores pierde juego tras negativa de jugadores a usar camisetas del Orgullo

Los York Revolution de la Atlantic League Pro Baseball planeaban celebrar su 11.ª Noche del Orgullo anual el jueves, en un partido contra los Southern Maryland Blue Crabs.

Pero el Revolution anunció el mismo día del juego que no se disputaría.

“Esta decisión no se tomó a la ligera. Lamentablemente, varios de nuestros jugadores se han negado a usar la camiseta programada para la Noche del Orgullo y el club decidió que organizar el evento es más importante que obligar a los jugadores a usar camisetas con las que no se sienten cómodos y jugar el partido”, indicó ele quipo en un comunicado.

El Revolution tenía previsto continuar con las festividades de la Noche del Orgullo como una “celebración gratuita y divertida de reconocimiento e inclusión”, solo que sin partido. Los aficionados podían canjear las entradas del juego para otro día, tratando el partido del jueves como si se hubiera suspendido por lluvia.

El Revolution indicó que donarían 10.000 dólares al Rainbow Rose Center “para apoyar y ampliar su labor de garantizar que la comunidad de York sea tan inclusiva como nos esforzamos por hacer que lo sea el WellSpan Park en York, Pensilvania”.

Este anuncio se produce mientras las Grandes Ligas han encontrado algunos obstáculos en su intento de promover la inclusión LGBTQ+ durante el Mes del Orgullo.

Varios jugadores de San Francisco añadieron versículos de la Biblia a sus gorras temáticas o no las usaron en absoluto durante la Noche del Orgullo de los Gigantes el viernes. Dos jugadores de los Dodgers de Los Ángeles no usaron gorras con temática arcoíris junto con sus compañeros de equipo.

MLB advirtió a los jugadores de los Gigantes que escribir en las gorras constituye una violación de la política de la liga, aunque la liga añadió que su objeción no era el contenido de los respectivos mensajes, sino el hecho de modificar la gorra en absoluto.

La respuesta de la MLB derivó en críticas del vicepresidente JD Vance y del senador de Missouri Josh Hawley, ambos republicanos.

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FUENTE: AP