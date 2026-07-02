Eovaldi lleva un juego sin hits hasta la 5ta entrada en triunfo 10-4 de Rangers ante Tigres

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El lanzador abridor de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, se retira del campo después de la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el jueves 2 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Los Rangers igualaron su máximo de la temporada con 17 carreras en su camino a su séptima victoria en ocho juegos.

Eovaldi (9-7) permitió apenas una base por bolas en cuatro entradas e igualó su máximo de la temporada con nueve ponches al ganar su cuarta apertura consecutiva, lanzando cinco entradas y fracción.Hao-Yu Lee añadió un jonrón de dos carreras que apenas superó la barda del jardín izquierdo, justo fuera del alcance del mexicano Alejandro Osuna.

Eovaldi permitió cinco hits en la quinta entrada y fue retirado con ventaja de 5-3 después de que Riley Greene abrió la sexta con un doble. Peyton Gray, el tercer lanzador de Texas en la sexta, ponchó a Lee con las bases llenas para terminar la entrada.

El jonrón de Díaz llegó en la segunda entrada de tres carreras de Texas, su segundo en dos juegos.

El dominicano Framber Valdez (4-6) permitió cinco carreras con nueve hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Eso puso fin a la racha récord del club de Detroit de 35 juegos en los que los abridores permitieron no más de cuatro carreras.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP