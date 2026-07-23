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Envían a juicio por corrupción a expresidente de un banco del Estado salvadoreño

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado de instrucción de El Salvador decidió el jueves enviar a juicio al expresidente de un banco del Estado procesado por los presuntos delitos de soborno y negociaciones ilícitas.

Se trata de Juan Pablo Durán, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). De acuerdo con la acusación fiscal, el exfuncionario habría autorizado entre 2019 y 2022 fondos millonarios para obtener beneficio económico propio, de terceros, de un banco privado del que era accionista y de un empresario de transporte en El Salvador. La investigación contra Durán inició en marzo de 2022.

Durán fue detenido el 23 de septiembre de 2023 por orden de la Fiscalía General en el aeropuerto internacional de El Salvador tras arribar al país. La Fiscalía señaló que iniciaron las investigaciones luego que recibieron información del gobierno.

La oficina de prensa de Centros Judiciales informó que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador admitió la prueba testimonial y pericial que presentó el Ministerio Público “por considerar que cumplía con los requisitos de legalidad, utilidad y pertinencia, para su incorporación y discusión durante la vista pública”.

El Juzgado también ratificó la medida de detención provisional en la que se encuentra el procesado, la cual deberá mantenerse mientras se realiza el juicio.

FUENTE: AP

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