Enviado de ONU insta a Colombia a garantizar seguridad en elecciones tras amenazas a candidatos

“Reitero mi condena frente a las amenazas reportadas contra candidatos y candidatas presidenciales e insto una vez más a las autoridades estatales a que garanticen la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral”, dijo Miroslav Jenča, representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Misión en Colombia, en su intervención ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York.

El jefe de la misión en Colombia realiza un informe trimestral ante el Consejo de Seguridad sobre la implementación del acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Jenča indicó que la misión está dispuesta a contribuir en el análisis de los riesgos de seguridad de los candidatos y coordinar medidas preventivas, tal como lo hizo en las elecciones legislativas de marzo que resultaron pacíficas en medio de alertas por violencia política en la campaña.

Los candidatos opositores de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han denunciado recientes amenazas en su contra con imágenes difundidas en redes sociales que muestran coronas fúnebres con sus nombres.

Mientras el presidente Gustavo Petro denunció que la agencia de espionaje estadounidense CIA tiene datos sobre un posible plan para atentar contra el candidato de su corriente política , el senador Iván Cepeda.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha rechazado las amenazas contra “cualquier candidato presidencial” y ofreció una recompensa de hasta 276.000 dólares por información que permita evitar atentados en contra de los aspirantes.

Las amenazas se toman en Colombia con especial cuidado luego de que fuera atacado a tiros el año pasado el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un discurso de campaña en Bogotá. Falleció casi dos meses después por la gravedad de sus heridas.

La canciller colombiana Rosa Villavicencio no se refirió a las amenazas a los candidatos durante su intervención ante el Consejo de Seguridad. Sin embargo, admitió que “persisten preocupaciones en materia de seguridad en algunas regiones” e indicó que se han activado mecanismos para evaluar planes de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz y defensores de derechos humanos.

Según la misión, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados en el país 491 exguerrilleros que retornaron a la vida civil.

Villavicencio indicó que Colombia tiene el reto de fortalecer la arquitectura del acuerdo de paz para que “su sostenibilidad no dependa de situaciones coyunturales o de un gobierno” dado que el periodo presidencial de Petro culmina en agosto.

FUENTE: AP