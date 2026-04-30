Entrevista AP: Ucrania apuesta por la IA en el campo de batalla en plena carrera por armas autónomas

Danylo Tsvok, director del Centro de Inteligencia Artificial de Defensa, del Ministerio de Defensa ucraniano, durante una entrevista con The Associated Press en Kiev, Ucrania, el 24 de abril de 2026. (AP Foto/Vasilisa Stepanenko) AP

Danylo Tsvok afirmó que la IA ya ayuda a Ucrania a mantener el control del territorio, al tiempo que reduce el riesgo para sus soldados frente a un adversario más grande y con más recursos.

“Necesitamos ser más rápidos que el enemigo en la toma de decisiones”, dijo en una entrevista con The Associated Press, añadiendo que la IA “no es solo una ventaja competitiva. Se trata de nuestra supervivencia”.

Tsvok, de 35 años, dirige el Centro de Inteligencia Artificial de Defensa, creado el mes pasado por el Ministerio de Defensa. Antes, ocupaba el principal cargo civil de IA en el gobierno.

Ucrania y Rusia están inmersas en una carrera cada vez más intensa para desplegar sistemas cada vez más automatizados —desde drones aéreos hasta plataformas terrestres y marítimas. En el centro de esa carrera está la capacidad de mantener las operaciones bajo una intensa guerra electrónica.

Muchos de los sistemas más nuevos están diseñados para avanzar hacia una funcionalidad autónoma, manteniendo el enfoque sobre el objetivo incluso bajo interferencias hostiles.

El sector armamentístico nacional de Ucrania, en rápida expansión, cuenta ahora con más de 2.000 fabricantes y empresas de tecnología militar. Los desarrolladores están probando herramientas que permiten enjambres de drones coordinados, con el objetivo de aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, aliviar la carga de los operadores humanos.

“Tenemos que entender que el futuro pertenece a los sistemas autónomos", manifestó Tsvok. "La IA hace posible automatizar partes de la cadena de destrucción”.

En su forma más madura, explicó, la IA podría sustentar un campo de batalla en red en el que armas inteligentes operen de manera coordinada bajo una plataforma unificada de evaluación.

“Eso podría ocurrir en un plazo de tres a cinco años", dijo. "En ese tiempo, las líneas del frente podrían quedar aseguradas por sistemas de hardware y software estrechamente integrados”.

En el corto plazo, mencionó un despliegue más amplio de interceptores autónomos, un uso más extendido de sistemas robóticos terrestres y una escalada de las capacidades de guerra electrónica.

Algunos elementos ya están en marcha. Las plataformas terrestres no tripuladas se utilizan cada vez más en funciones de logística, evacuación y combate.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo recientemente que los drones terrestres respaldaron más de 20.000 misiones en el campo de batalla —incluyendo evacuaciones médicas, traslados de suministros y combate directo— durante un periodo de tres meses este año. Entre ellas, indicó, se incluye un ataque exitoso llevado a cabo sin ningún soldado humano.

Tsvok insistió en que el objetivo no son “robots asesinos” totalmente autónomos, sino un sistema más coordinado que acelere la toma de decisiones y se integre más estrechamente con los socios occidentales.

“No se trata de alcanzar el 100% de autonomía, sino de ser eficientes en el campo de batalla”, apuntó.

Ucrania está estrechando alianzas con socios occidentales y estados del golfo Pérsico para asegurar financiamiento, ampliar la producción e integrarse en alianzas de seguridad, al tiempo que abre el acceso a sus amplios datos del campo de batalla.

El departamento de Tsvok recibe apoyo financiero del Ministerio de Defensa de Reino Unido, un tipo de relación que describió como significativa tanto en lo militar como en lo político.

“Las democracias deben desarrollar sólidas capacidades defensivas", sostuvo. "Sin IA, no pueden proteger la paz de manera eficaz. No se trata solo de Ucrania. Se trata de la seguridad global”.

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Los reporteros de The Associated Press Volodymyr Yurchuk y Vasilisa Stepanenko en Kiev contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP