Zapatillas rubí protagonizan exposición del Museo de la Academia

Las zapatillas rubí de la película de 1939 "The Wizard of Oz" ("El mago de Oz") se muestran como parte de la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en movimiento: exploraciones cromáticas del cine) el martes 29 de octubre de 2024 en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Una pieza de la exposición interactiva "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles el martes 29 de octubre de 2024. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

El corto de 1894 "The Serpentine Dance", uno de los primeros filmes en usar color, se muestra como parte de la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Clips monocromáticos se muestran en la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Vestuarios usados en las películas de derecha a izquierda "Hero" de 2002, "West Side Story" de 2021, y "Jodhaa Akbar" de 2008 en la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Las zapatillas de ballet que usó Moira Shearer en la película de 1948 "The Red Shoes" en la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Vestuarios de películas en la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

Una fotografía de la bailarina estadounidense Loie Fuller, izquierda, y el cortometraje de Walt Disney de 1932 "Flowers and Trees" en la exposición "Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema" (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine) en el Museo de la Academia el martes 29 de octubre de 2024 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision