Will Smith y Jada Pinkett Smith han estado separados desde 2016

ARCHIVO - Will Smith, izquierda, y Jada Pinkett Smith llegan a la 27a entrega anual de los Critics Choice Awards en Los Ángeles el 13 de marzo de 2022. Pinkett Smith y su esposo Will Smith tenido "vidas completamente separadas" desde 2016 dijo Pinkett Smith en una entrevista con Hoda Kotb. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Will Smith, izquierda, y Jada Pinkett Smith llegan a los Oscar el 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Pinkett Smith y su esposo Will Smith han tenido "vidas completamente separadas" desde 2016, dijo Pinkett Smith en una entrevista con Hoda Kotb. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

“Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Intentaremos superar... lo que sea”, dijo.

En una nueva entrevista con la revista People, Pinkett Smith también dijo que inicialmente pensó que la bofetada era parte de una parodia.

“Pensé: ‘No hay manera de que Will lo golpee’”, dijo Pinkett Smith. “No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su asiento que me di cuenta de que no era una parodia”.

Smith se ha disculpado varias veces por el incidente, que le valió una prohibición de 10 años para asistir a los Oscar o cualquier otro evento de la academia.

FUENTE: Associated Press