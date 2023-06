VIDEO: Osmani García sufre dramática caída de caballo durante la grabación de 'Summer Love'

El cantante compartió un video de su caída en Instagram, donde aseguró que, a pesar de la experiencia desafortunada, no dudaría en repetirla si el resultado fuera un audiovisual como el que ha logrado.

Cabe señalar que la escena de la cabalgata cierra el video, pero el momento de la caída no está incluido. Después del accidente, el artista se levantó del suelo, alzó los brazos y saltó para demostrar que estaba bien. No obstante, la experiencia no dejó al cantante completamente ileso: terminó con un brazo hinchado y la boca partida. Diez días después, ya de regreso en Miami, aún mostraba varios rasguños.