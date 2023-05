VIDEO: Muere uno de los hijos de Juan Formell en pleno concierto de Los Van Van en Nueva York 

El músico cubano Juan Carlos Formell Alonso, bajista de Los Van Van , no pudo superar el ataque cardiaco que sufrió en pleno concierto de la legendaria agrupación, celebrado el viernes en el Lehman Center de New York .

Según el líder de la agrupación, la cancelación se debió a que hubo retrasos en el visado de tres músicos y un cantante.

'Le dije a Ernesto Lago (productor) que no me podía arriesgar (a mantener en agenda un concierto) faltando esas visas. Los que cancelamos fuimos nosotros y no ellos por un problema de visado', aseguró Samuel Formell al portal oficialista Cuba Sí.

El denominado 'tren de la música cubana' tiene programado presentarse este fin de semana en los carnavales de San Francisco y San Diego, en el estado de California, para luego hacer 12 conciertos en Europa.

"A nuestros fanáticos les informamos que la gira en los Estados Unidos continua, estaremos rindiendo homenaje a Juan Carlos en cada presentación, en cada nota musical, en cada coro Vanvanero como Juanca hubiera deseado", señaló en un comunicado la banda.

FUENTE: martinoticias.com