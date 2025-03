Una Impredecible temporada de los Oscar concluye el domingo

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores preparan el área de la alfombra roja antes de la 97ª edición de los Premios de la Academia del domingo en Los Ángeles, el viernes 28 de febrero de 2025. (Foto AP/John Locher) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de imágenes muestra arte promocional de las 10 películas nominadas al Oscar a la mejor película, fila superior desde la izquierda, "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave" y "Dune: Part Two", fila inferior desde la izquierda, "Emilia Perez", “Ainda estou aquí”, "The Nickel Boys", "The Substance" y "Wicked". (Neon/A24/Searchlight Pictures/Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Sony Pictures Classics/Amazon-MGM/Mubi/Universal Pictures via AP)