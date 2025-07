The Weeknd y Shakira encabezarán el Global Citizen Festival en apoyo a África y el Amazonas

Con The Weeknd y Shakira, Global Citizen se asocia con artistas que han respaldado anteriormente sus causas en un momento en que están llenando estadios. The Weeknd, quien este mes concluyó una serie de cuatro noches de presentaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, dona 1 dólar de cada venta de entradas al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. Shakira, quien recientemente completó siete shows consecutivos con entradas agotadas en Ciudad de México, se unió a Coldplay en el escenario durante una edición de 2017 del festival en Alemania.

Shakira expresó en un comunicado: "La música siempre ha sido mi forma de conectar con la gente y dejar una huella en el mundo. No puedo esperar para actuar, unir e inspirar a la acción".

