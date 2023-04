'The Super Mario Bros. Movie' domina la taquilla en EEUU, recaudando más de 200 millones de dólares

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Super Mario Bros. Movie - $146,4 millones. 2. “John Wick: Chapter 4 - $14,6 millones. 3. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - $14,5 millones. 4. “Air - $14,5 millones. 5. “Scream VI - $3,3 millones. 6. “His Only Son - $3,3 millones. 7. “Creed III - $2,8 millones. 8. “Shazam! Fury of the Gods - $1,6 millones. 9. “Paint - $750.000. 10. “A Thousand and One - $600.000.

—- Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr.