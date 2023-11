Tego Calderón y Maluma debutan en el Flow Fest

El rapero puertorriqueño Cosculluela durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rapero puertorriqueño Tego Calderón durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Emilia Mernes durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de la cantante argentina Emilia Mernes con la bandera de Argentina durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de la cantante argentina Emilia Mernes graban con sus celulares durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante puertorriqueño Ozuna durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rapero argentino Duki durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rapero argentino Duki durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante colombiano Maluma durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el lunes 27 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El DJ y productor estadounidense Marshmello durante su set en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans del cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

