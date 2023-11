Subastan un paquete de cigarrillos de Kurt Cobain y podría convertirse en el más caro de la historia

Paralelamente, el bajista Krist Novoselic conversó en septiembre con la revista NME acerca del 30 aniversario del álbum ‘In Utero’ y la posibilidad de usar inteligencia artificial para completar y restaurar música antigua, aludiendo a la canción Now And Then de The Beatles como ejemplo. Al respecto, Novoselic creyó que podría ser una excelente idea, siempre y cuando se lleve a cabo con cuidado y respeto.

“Tenemos que empezar a hablar de esto. Es una buena idea. Podría haberla. Hay un punto en el que es como: ‘¿Esto es el Nirvana o la IA?’ ... Kurt no está aquí en el presente, así que todo tiene que hacerse bien”.

FUENTE: Infobae.com