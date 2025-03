Shakira inaugura exposición en México

Fans de Shakira ovacionan durante el primer concierto de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Periodistas filman videos en una galería emergente con una exposición sobre la cantante colombiana Shakira en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas se toman fotografías y videos en una galería emergente con una exposición sobre la cantante colombiana Shakira en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Periodistas y visitantes se toman fotografías y videos frente a piezas de vestuario en una galería emergente con una exposición sobre la cantante colombiana Shakira en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un periodista toma un video de muñecas en una galería emergente con una exposición sobre la cantante colombiana Shakira en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Shakira ovacionan durante el primer concierto de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved