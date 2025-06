Reseña: "How to Train Your Dragon" podría redimir adaptaciones de acción real

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Mason Thames en una escena de "How to Train Your Dragon". (Universal Pictures via AP) Universal Pictures

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Mason Thames en una escena de "How to Train Your Dragon". (Universal Pictures via AP) Universal Pictures

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Mason Thames, izquierda, y Nico Parker en una escena de "How to Train Your Dragon." (Universal Pictures via AP) Universal Pictures

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Mason Thames, izquierda, y Nico Parker en una escena de "How to Train Your Dragon." (Universal Pictures via AP) Universal Pictures