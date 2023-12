Reacciones a la muerte del productor televisivo pionero Norman Lear

ARCHIVO - Norman Lear llega a los BAFTA Los Angeles Britannia Awards en el Hotel Beverly Hilton el viernes 25 de octubre de 2019, en Beverly Hills, California. Lear, el guionista, director y productor que revolucionó la televisión en horario estelar con "All in the Family", "The Jeffersons" y "Maude", falleció el martes 5 de diciembre de 2023. Tenía 101 años. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Invision