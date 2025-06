Rapero Mo Chara de Kneecap enfrenta cargo relacionado con terrorismo

Naoise O Cairellain, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega al Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, el miércoles 18 de junio de 2025, para apoyar a su compañero de banda Liam Óg Ó hAnnaidh, quien está acusado de un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo de Hezbollah durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Naoise O Cairellain, miembro de la banda en idioma irlandés Kneecap, llega al Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, el miércoles 18 de junio de 2025, para apoyar a su compañero de banda Liam Óg Ó hAnnaidh, quien está acusado de un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo de Hezbollah durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved