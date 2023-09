Quién es la actriz que protagoniza el video de la nueva canción de los Rolling Stones

The Rolling Stones ha anunciado el lanzamiento de Hackney Diamonds, su primera producción discográfica con material original en casi 20 años. Como primer adelanto del material, Sus Satánicas Majestades compartieron el sencillo Angry, una sugerente pieza que cuenta con los elementos que hicieron de esta banda una de las más importantes del siglo XX.

Se trata de la actriz Sydney Sweeney, quien en los últimos años ha cobrado una enorme popularidad gracias a su participación en series como The White Lotus y Euphoria. Sydney, de 25 años, fue la invitada sorpresa del evento en el que The Rolling Stones anunció de manera oficial su nuevo álbum, y confesó que cuando se le invitó a protagonizar el video de Angry, “se volvió loca” y de inmediato le contó a su familia. Y a pesar de ya contar con una trayectoria muy respetable en Hollywood, consideró que su colaboración con la banda de rock más longeva de la historia es “lo más grande” que ha hecho hasta la fecha.

“Esto es lo más grande. No sabía que iba a ser el primer single, pero me encanta la canción, se me ha quedado grabada”, declaró durante el evento conducido por Jimmy Fallon.